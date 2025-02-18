CHP Grup Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Özgür Özel, muhalefet partileri arasında birlik çağrısında bulunarak, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz.” dedi.

CHP Grup Toplantısında Kurultay Gündemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “şaibe” iddialarıyla başlattığı soruşturmanın ardından, 81 il başkanı kurultaya sahip çıkmak amacıyla ortak bir açıklama yaparak grup toplantısına katıldı. Özel, bu iddiaları “mesnetsiz girişimler” olarak nitelendirerek, kurultayın onuruna ve namusuna sahip çıktıklarını vurguladı.

Kartalkaya’daki Yangın Faciası ve Sorumluluk

Özel, Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybettiği Grant Kartal Otel’deki yangın faciasının üzerinden 28 gün geçmesine rağmen, sorumluların hâlâ açığa çıkarılmadığını eleştirdi. Bilirkişi raporunun gecikmesine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kimsenin sorumlu tutulmamasına tepki gösteren Özel, “AKP’ye yük olmayacak bir süreç yürütüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Ekonomik Zorluklar ve Öğrencilerin Durumu

Türkiye’de fakirleşmeyen kimsenin kalmadığını belirten Özel, özellikle öğrencilerin barınma ve beslenme sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yükseköğrenimde okul terki ve eğitimini donduran öğrenci sayısının arttığını ifade eden Özel, “KYK kredisiyle o gün 1,5 çeyrek altın alınırken bugün 3 bin TL olan KYK kredisi ile yarım çeyrek altın alınamaz durumda.” dedi.

Ramazan Kolisi ve Asgari Ücretteki Düşüş

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Özel, 2024 yılında 950 TL’ye alınabilen Ramazan kolisinin, 2025 itibarıyla bin 600 TL’ye yükseldiğini belirtti. Ayrıca, asgari ücretin 74 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyet altını alamaz hale geldiğini ifade eden Özel, “Asgari ücreti, 74 yıldır ilk kez bir Cumhuriyet altını alamaz duruma getiren Erdoğan’ı, Ayşe teyzeye havale ediyorum.” dedi.

Muhalefete Yönelik Baskılar ve Kayyum Atamaları

İktidarın muhalefete yönelik hukuki saldırılarını artırdığını belirten Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması ve muhalif kesimlere yönelik operasyonlara tepki gösterdi. “Bu yapının karşısında tüm muhalefetin düşen şudur ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullanan Özel, gazetecilere ve özgür basına yönelik baskılara da dikkat çekti.

HÜDAPAR’a Yönelik Eleştiriler

HÜDAPAR’ın “Kürt Çalıştayı” düzenlemesine değinen Özel, bu partinin demokrasiye karşı bir tutum sergilediğini belirterek, “HÜDAPAR, domuz bağcıların partisidir, bayrağa, Atatürk’e karşıdır.” dedi. Erdoğan’a seslenen Özel, “Kimler kimlerle beraber?” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Özgür Özel ”Sivil Darbe Girişimi Çıkışı

Türkiye’de yaşanan sürecin bir sivil darbe girişimi olduğunu vurgulayan Özel, “Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye kalkışanlara karşı dimdik ayaktayız! Darbeye teslim olmayız!” ifadelerini kullandı. Partisinin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik şaibe iddialarını da reddeden Özel, “Kurultayımızın onuruna, namusuna kefiliz ve sahip çıkıyoruz.” dedi.

Toplantı, CHP’nin demokrasiye, halkın iradesine ve adalete olan bağlılığını bir kez daha vurgulamasıyla sona erdi.

Toplantının Tamamı: