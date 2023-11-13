Etna Yanardağı faaliyete geçti

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Avrupa’nın en yüksek yanardağı Etna dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti.

Etna Yanardağı 4 bin 500 metre yüksekliğe lav püskürttü

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) yapılan açıklamaya göre yanardağ, yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe lav ve kül püskürttü.

Adanın birçok noktasından gözlemlenen volkanik hareketliliğin Catania havaalanındaki uçuşları etkilemediği öğrenildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 3 bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna son olarak Ağustos ayında faaliyete geçmiş, adanın doğusundaki Catania kentine yapılan tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

