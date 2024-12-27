Finlandiya ve Estonya, Estlink 2 kablosuna yönelik şüpheli sabotajı araştırıyor

Noel Günü Baltık Denizi’nde kesilen Estlink 2 enerji kablosu nedeniyle Finlandiya ve Estonya harekete geçti. Kritik altyapıya yönelik bu şüpheli sabotaj, iki ülkenin güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. Finlandiya, olayla bağlantılı olduğu düşünülen Rusya çıkışlı bir tankeri soruştururken, Estonya enerji bağlantısını korumak için deniz devriyelerini devreye soktu.

Denizaltı kablolarında artan hasarlar

Estlink 2 kablosunun Noel Günü kesilmesi, bir ay içinde Baltık Denizi’nde meydana gelen üçüncü kritik altyapı hasarı oldu. Daha önce İsveç karasularında iki telekomünikasyon kablosu zarar görmüştü. Artan bu olaylar, yetkililer tarafından sabotaj şüphesini güçlendirdi. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Estonya donanmasının enerji bağlantısını korumak için Estlink 1 kablosu yakınlarında devriye gezmeye başladığını duyurdu.

Pevkur, sosyal medya platformu X üzerinden, “Enerji bağlantımızı korumak ve güvence altına almak için donanmamızı Estlink 1’e yakın bölgeye gönderdik” ifadelerini kullandı.

Şüpheli tanker inceleme altında

Finlandiya, kablo hasarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir petrol tankerini inceleme altına aldı. Cook Adaları bayrağı altında faaliyet gösteren Eagle S isimli geminin, Rusya’dan yola çıktığı ve Mısır’daki Port Said limanına doğru seyrettiği belirtildi. Finlandiya Gümrük Genel Müdürü Sami Rakshit, tankerin gölge filo üyesi olabileceğini ve Rusya’dan benzin yüklediğini söyledi.

Gölge filo, ambargolar nedeniyle Rus petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler için kullanılan bir terim. Polis, geminin çapasıyla enerji kablosuna zarar vermiş olabileceğini değerlendiriyor.

“Kazadan daha fazlası”

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, bu tür kritik altyapı hasarlarının kazadan daha fazlası olduğunu vurguladı. Tsahkna, “Deniz tabanında çapa sürüklemek kazayla açıklanamaz. Bu tür hasarların bu kadar sık tekrarlanması, basit bir denizcilik hatası ya da manevra zorluğu olarak değerlendirilemez” dedi.

Enerji ve güvenlik krizi

Baltık Denizi’ndeki altyapı sabotajları, bölgedeki güvenlik risklerini artırırken, enerji bağlantılarına yönelik tehditlerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Finlandiya ve Estonya, olayın sorumlularını tespit etmek ve benzer durumların önüne geçmek için iş birliği yapıyor.

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