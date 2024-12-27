Kuzey Koreli ilk asker Ukrayna tarafından esir alındı

Ukrayna-Rusya savaşı yeni bir boyut kazanırken, Kuzey Kore’nin Rusya’ya destek için gönderdiği askerlerden biri ilk kez Ukrayna güçleri tarafından esir alındı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), esir alınan Kuzey Koreli askerin yaralı olduğunu ve hayatını kaybettiğini doğruladı.

Esir alınan kuzey Koreli askerin ölümü

Güney Kore’nin istihbarat servisi, müttefik bir ülkenin istihbarat paylaşımıyla Kuzey Koreli bir askerin Ukrayna tarafından esir alındığını ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yonhap haber ajansına göre, askerin yaralı ve zayıf düşmüş haliyle bir fotoğrafı Telegram platformunda dolaşıma girdi. Ancak olayın ne zaman gerçekleştiği henüz netleşmedi.

Kursk Bölgesinde Kuzey Koreli askerler

Ukrayna’nın askeri haber kaynağı Militarnyi, Kuzey Koreli askerin Kursk bölgesinde özel kuvvetler tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Bu bölge, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği saldırılarda zaman zaman kontrol altına alınan Rus topraklarından biri. Kuzey Kore devlet medyası ise askerlerinin konuşlandırılmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore’nin savaştaki rolü

Kuzey Kore, Rusya ile imzaladığı karşılıklı savunma paktı kapsamında yaklaşık 11.000 askerini Ukrayna savaşına destek için gönderdi. Ancak yabancı topraklarda ve alışık olmadıkları koşullarda savaşan bu askerlerin hem eğitim eksikliği hem de lojistik sorunlar nedeniyle ağır kayıplar verdiği belirtiliyor. Ukrayna askeri istihbaratına (GUR) göre, özellikle Novoivanovka yakınlarındaki saldırılarda Kuzey Kore askerleri büyük kayıplar yaşadı ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta zorluk çekiyor.

Ağır kayıplar ve stratejik riskler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesindeki kayıplarına dair çarpıcı bir açıklama yaparak, 3.000’den fazla Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını belirtti. Bu, Kuzey Kore’nin Ukrayna savaşına doğrudan dahil olmasının dramatik sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore’nin savaşa katılımı, çatışmanın küresel bir boyut kazanmasına yol açarken, Rusya’nın Kuzey Kore’yi savaşta destekçi olarak kullanması, Pyongyang için değerli savaş tecrübeleri kazandırırken aynı zamanda ağır bedeller ödetiyor.

Savaşın genişleyen cepheleri

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore’nin Ukrayna savaşındaki rolü, Putin’in müttefiklerini savaşa çekme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak bu girişim, Kuzey Kore askerlerinin hem fiziksel hem de lojistik olarak zorlu koşullara uyum sağlayamaması nedeniyle pek çok eleştiriye neden oluyor.

Bu gelişmeler, Ukrayna savaşındaki güç dengelerini nasıl etkileyecek sorusunu da beraberinde getiriyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Noel arifesinde Kryvyi Rih şehrine düzenlenen balistik füze saldırısı, sivilleri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumu ciddi.

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