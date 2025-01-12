Fransa’da iki tramvay çarpıştı: 68 yaralı

Strazburg Merkez İstasyonu’nda Cumartesi günü meydana gelen tramvay kazasında 68 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın bir tramvayın eğimli bir alanda bilinmeyen bir sebeple geriye doğru hareket ederek durağan haldeki başka bir tramvaya çarpması sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Fransa’da tramvay faciası

Olay sırasında tramvayların içerisinde çok sayıda yolcu olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tramvaylardan birinden dumanların yükseldiği ve çarpışma sonrası yaşanan panik anları görüldü. Tanıklar, güçlü bir çarpışma sesi duyduklarını ifade etti. Bir görgü tanığı, çarpışma sırasında tramvay kapılarının yerinden fırladığını söyledi.

Bas-Rhin İtfaiye ve Kurtarma Servisi, kazanın ardından bölgeye erişim sağlanabilmesi için vatandaşları uzak durmaya çağırdı. Acil durum ekipleri, 50 araç ve 130 itfaiye personeliyle olay yerine müdahale etti.

Yaralıların durumu

Kurtarma ekiplerinin açıklamalarına göre, yaralıların büyük kısmı kafa travmaları, köprücük kemiği kırıkları ve diz burkulmaları gibi yaralanmalara sahip. Ayrıca yaklaşık 100 kişi kazadan fiziksel yara almamış olsa da doktorlar tarafından kontrol edildi. Yetkililer, kazanın daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

CTS (Strazburg Toplu Taşıma Yönetimi) Direktörü Emmanuel Auneau, çarpışmada her iki tramvay sürücüsünün fiziksel olarak zarar görmediğini ancak büyük bir şok yaşadıklarını açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından bir güvenlik çemberi oluşturularak bölgeye girişler sınırlandırıldı. Yetkililer, olayın nedenine dair kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını ve kazanın kasıtlı olmadığına dair ilk bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Los Angeles bölgesinde güçlü rüzgarlar ve düşük nem oranları devam ederken, beş yangın hala sürüyor ve ölü sayısının artması bekleniyor. Yangınlar, 10.000’den fazla yapıyı yok etti ve 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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