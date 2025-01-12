ABD’de yangın faciasında bilanço ağırlaşıyor: 16 ölü

Los Angeles, tarihinin en yıkıcı yangınlarından biriyle karşı karşıya. Beş farklı noktada devam eden yangınlar, şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybetmesine ve 10.000’den fazla yapının yok olmasına neden oldu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), “kırmızı alarm” ilan ederek güçlü rüzgarların ve düşük nemin yangınları daha da tehlikeli hale getirdiğini belirtti.

Yetkililer, rüzgarların hafta sonu boyunca devam edeceğini, bu durumun söndürme çalışmalarını zorlaştıracağını ifade ediyor. Los Angeles’ın çeşitli bölgelerinde tahliye emirleri verilirken, yaklaşık 150.000 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD alevlere teslim

Yangınların en fazla etkilediği bölgelerden biri, Malibu ve Pacific Palisades oldu. Buradaki lüks evlerin çoğu kül oldu. Malibu Pasifik Palisades Ticaret Odası Başkanı Barbara Bruderlin, “Her şey yok oldu. Tahta parçası bile kalmadı, sadece toprak var,” diyerek durumu özetledi.

Anthony Mitchell ve oğlu Justin: Ampute bir baba ve serebral palsi hastası oğlu, tahliye edilecekleri ambulansı beklerken hayatını kaybetti.

Victor Shaw: 66 yaşındaki Shaw, evi savunmak için geride kalmayı tercih etti. Cesedi, bahçe hortumunu tutarken bulundu.

Erliene Kelley: 40 yıldır yaşadığı evini terk etmeyi reddeden Kelley, yangında hayatını kaybetti.

Siyasi tartışmalar ve yetersiz kaynaklar

Yangınlarla mücadelede kaynak eksikliği büyük bir sorun olarak ortaya çıktı. Los Angeles İtfaiye Müdürü Kristin Crowley, itfaiye bütçesinde yapılan 17 milyon dolarlık kesintinin ve su kaynaklarındaki sorunların yangın söndürme çalışmalarını sekteye uğrattığını belirtti. Crowley, “İtfaiye departmanı doğru şekilde finanse edilmeli. Şu an değil,” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yangınların ilk 24 saatinde şehirde bulunmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Bass, Gana’daki bir devlet törenine katıldığı sırada yangınlar başladı ve müdahaleler geç kaldı. Özellikle itfaiye bütçesindeki kesintiler ve polis departmanına aktarılan milyarlarca dolarlık fonlama, şehirdeki kriz hazırlığını zayıflattığı için tartışma konusu oldu.

Yangınların boyutları ve söndürme çalışmaları

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Departmanı’na göre:

Palisades Yangını: 21.300 dönümlük alanı yok etti ve yalnızca %8 oranında kontrol altına alınabildi.

Eaton Yangını: 14.000 dönüm yandı, 5.000 yapı yok oldu ve yangın sadece %3 oranında kontrol altında.

Hurst Yangını: Sylmar’ın tepelerinde etkili olan yangın, %37 oranında kontrol altına alınarak Interstate 210 otoyolu kuzeyinde sınırlandırıldı.

Archer Yangını: Granada Hills bölgesinde çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınların nedenine dair soruşturmalar devam ederken, elektrik hatlarının yüksek rüzgar altında kapatılmamasının bir etken olabileceği ifade ediliyor.

İklim krizi ve yangınların geleceği

İklim değişikliği, yangın sezonlarını daha uzun ve yıkıcı hale getiriyor. Kaliforniya’da artık yangın sezonu yılın büyük kısmını kapsıyor. Uzmanlar, daha sık ve güçlü yangınlarla karşı karşıya kalınacağını belirtiyor.

20 kişi tutuklandı

Tahliye bölgelerinde güvenliği sağlamak için Santa Monica dahil birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca, şu ana kadar 20 kişi hırsızlık nedeniyle tutuklandı. Yetkililer, yangınların etkilediği bölgelerdeki vatandaşları tahliye emirlerine uymaya çağırıyor.



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