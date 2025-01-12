Suudi Arabistan: Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Riyad’da gerçekleştirilen toplantılar sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik tek taraflı ve uluslararası yaptırımların kaldırılmasının zamanının geldiğini söyledi. Ferhan, “Bu yaptırımların devam etmesi, Suriye halkının kalkınma ve yeniden inşa umutlarını engelliyor,” dedi.

Görüşmelere Türkiye, Fransa, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer Arap ülkelerinden yetkililer katıldı. Suriye’nin yeni lideri Ahmed el-Şaraa’nın yönetimi, toplantıda Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani tarafından temsil edildi.

AB ve ABD’nin yaklaşımı

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Suriye’de kapsayıcı bir hükümet kurulması ve azınlık haklarının korunması halinde yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti. Ancak ABD, daha geniş kapsamlı bir yaptırım gevşetmesi için somut ilerleme beklediğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise “Savaş suçlularına yönelik yaptırımlar devam etmeli, ancak Suriye halkı geçiş sürecinin olumlu etkilerini hızlıca hissetmeli,” dedi. Almanya, Suriye’ye gıda, barınma ve tıbbi yardım için 50 milyon euro daha sağlayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan’ın Suriye konusunda rolü ve yardımları

Suudi Arabistan, Suriye’nin yeniden yapılanmasına liderlik etmek istediğini belirtti. Ülke, bu ay içinde Suriye’ye gıda, barınma ve tıbbi malzeme gönderdi. Prens Faysal, Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak bir ortam yaratmanın önemine vurgu yaptı.

Uzmanlar, Riyad’ın Suriye’nin yeni liderliği ile daha temkinli bir yaklaşım sergilediğini ve bölgedeki diğer ülkelerle koordinasyonu artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Ancak yaptırımların büyük ölçüde devam etmesi, bu sürecin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Suudi Arabistan’ın bu girişimi, Suriye’deki istikrarın yeniden sağlanması için uluslararası bir çaba başlatmanın önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.



Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Suriye‘deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Baas rejimi sonrası yeni yönetimle ilgili yaptırımların kaldırılmasının değerlendirildiğini açıkladı. Japonya, diyalog yoluyla kapsayıcı bir siyasi çözüm çağrısında bulundu.

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