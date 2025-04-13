Fransa’nın tutuklama kararı Cezayir’i ayağa kaldırdı

Fransa’da görevli bir Cezayirli konsolosluk yetkilisinin, muhalif sosyal medya fenomeni Amir Boukhors’un kaçırılmasına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınması diplomatik krize yol açtı. Paris’te başlatılan soruşturma sonrası üç kişi hakkında “kaçırma, keyfi tutuklama ve terör amaçlı hürriyeti kısıtlama” suçlamalarıyla dava açıldı.

Paris’te gözaltı, Cezayir’de öfke

Cezayir hükümeti, gözaltına alınan konsolosluk yetkilisinin “habersiz ve kamuya açık şekilde tutuklandığını” belirterek Fransa’nın Cezayir Büyükelçisi Stéphane Romatet’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bakanlık, bu adımın “diplomatik teamülleri ihlal ettiğini” ve “iki ülke arasındaki normalleşme sürecini sabote etmeye yönelik” olduğunu ifade etti.

Cezayir tarafı, tutuklama kararının sadece şüphelinin cep telefonunun Boukhors’un ikametgahı civarında tespit edilmesine dayandırıldığını savunarak, suçlamaları “mesnetsiz” olarak niteledi.

Amir Boukhors kim?

Sosyal medyada “Amir DZ” olarak tanınan Amir Boukhors, 2016’dan bu yana Fransa’da yaşıyor ve 2023 yılında siyasi sığınma hakkı elde etti. Nisan 2024’te Paris’in banliyösünde kaçırılan Boukhors, ertesi gün serbest bırakıldı.

Cezayir, kendisini dolandırıcılık ve terör suçlamalarıyla itham ediyor ve hakkında dokuz uluslararası yakalama kararı bulunuyor. Cezayir makamları, Boukhors’un iadesini talep ediyor.

Diplomatik dengeler yeniden sarsıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasında 31 Mart’ta gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası ikili ilişkilerde olumlu sinyaller gelmişti. Ancak yaşanan son gelişme bu sürecin sekteye uğramasına yol açtı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Bu yaşananlar, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirme sürecine kasıtlı bir müdahaledir” ifadesine yer verildi.

Fransa ile geçmişte yaşanan gerginlikler

Fransa’nın 2023’te Batı Sahra konusunda Fas lehine aldığı pozisyon, Cezayir’de büyük tepki toplamış ve büyükelçi geri çağrılmıştı. Kasım 2023’te Fransız-Cezayirli yazar Boualem Sansal’ın güvenlik gerekçesiyle tutuklanması ise ilişkileri iyice germişti.

Yakın dönemde Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’un Cezayir ziyaretinde “yeni bir sayfa” mesajı verilmişti. Ancak konsolosluk yetkilisinin gözaltına alınması, ilişkilerdeki kırılgan dengeyi bir kez daha bozan gelişme olarak yorumlandı.