Trump’ın yeni gümrük duvarı Çin ile ticaret köprüsünü sarsıyor

Donald Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yüksek tarifeler, iki ülke arasında son 20 yılın en derin ticaret krizlerinden birini başlattı. AP’nin haberine göre, Çinli üreticiler ve ihracatçılar ABD pazarındaki varlıklarını gözden geçirirken Pekin’den gelen mesajlar ise açık: “Maksimum baskı devam ederse müzakere olmaz.”

ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan’da ilan ettiği %34’lük evrensel tarife, sonrasında kademeli olarak %145’e yükselirken, Çin de %125 oranında misilleme kararı aldı. Bu gerginlik, milyarlarca dolarlık ürün ticaretinin durma noktasına gelmesine neden oldu.

İhracatçılar şokta: Göndermeyi durdurduk

Ningbo’da faaliyet gösteren ihracatçı Zou Guoqing, Trump’ın kararına inanamadığını belirterek, “10 yıldır ABD’ye ürün gönderiyorum ama bu sefer pazarı tamamen kaybedebiliriz,” dedi. Zou’nun Nebraska’daki kar motosikleti üreticisine yaptığı indirimler bir süre işe yarasa da, son tarifeler sonrası tüm siparişler askıya alındı.

Aynı şekilde, Hong Kong yakınlarındaki Dongguan’da alüminyum kaplama işi yapan Danny Lau da benzer bir tablo çizdi: “Müşterilerimiz bir sonraki siparişi vermekte tereddüt ediyor. Kalite yüksek ama fiyat, bu tarifelerle birlikte pazara uygun değil.”

Trump bazı ürünleri kapsam dışı bıraktı

Trump yönetimi, Cuma akşamı yaptığı duyuruyla cep telefonları ve dizüstü bilgisayarların tarife kapsamı dışında bırakıldığını açıkladı. Bu adım, teknoloji ürünlerinin üretimini kısa vadede ABD’ye çekmenin mümkün olmadığının kabulü olarak yorumlandı.

Pekin: Bu seviyede ABD malı satılamaz

Çin’in merkezi tarife ofisi, bu seviyedeki tarifelerle Amerikan ürünlerinin iç pazarda kabul görmeyeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise “ABD, müzakere istiyorsa baskı dilinden vazgeçmeli,” dedi.

Hong Kong Üniversitesi’nden siyaset bilimi profesörü Li Cheng ise, Çin yönetiminin Trump’ın “sabah ayrı, akşam ayrı” söylemlerinden rahatsız olduğunu ve karşılıklı güven ortamı sağlanmadan masaya oturmayacağını belirtti.

Ticaret savaşı üretimi sınır ötesine taşıyor

EP’nin haberine göre, artan maliyetler ve belirsizlik nedeniyle birçok Çinli şirket, üretim kapasitesini başka ülkelere kaydırmayı ya da alternatif pazarlara yönelmeyi değerlendiriyor. Bu strateji, Trump döneminde çelik sektöründe ABD pazarıyla tüm bağlarını koparan Tianjin merkezli bir üretici tarafından halihazırda uygulanıyor.

Ticaretin geleceği “gökkuşağını” bekliyor

Shanghai Limanı’ndan ABD’ye yönelen gemi seferleri adeta durma noktasına geldi. Ancak birçok işletme, ABD pazarının hâlâ “en iyi pazar” olduğunda ısrarlı. Zou, “Zor günler bitecek. Bu fırtınanın ardından gökkuşağını bekliyoruz,” diyerek umutlu olduklarını dile getirdi.

