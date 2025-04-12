Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşarak hem gündemdeki el koyma iddialarına hem de seçim sürecine dair önemli ifadelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İBB soruşturması kapsamında İmamoğlu İnşaat’a el konduğu yönündeki haberlerin ardından gelen paylaşımda İmamoğlu, açıklamalarına şu ifadelerle yer verdi:

“Ne yaparsanız yapın”

“Helal oylarla kazandığımız seçimlere çökmeye çalıştınız olmadı.

31 yıllık diplomaya çöktünüz olmadı.

Kazanamadığınız belediyelere Ankara’dan kayyum atayıp çökmeye çalıştınız olmadı.

İnançlı bir insanın asla tevessül etmeyeceği biçimde milletin malına, mülküne, şirketine çöktünüz o da olmadı.

Panikle, elleriniz ayaklarınız dolanarak yaptığınız her iş dönüp sizi vuracak.

Hiç beklemiyordunuz ama hamdolsun bu büyük millet uyandı.

Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek.

Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak.

Millet gelecek millet.”

