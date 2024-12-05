Fransa’da tarihi gelişme: Hükümet güvensizlik oyu ile düştü

Başbakan Barnier, sosyal güvenlik reformlarını içeren bütçe tasarısını meclis oylaması olmadan Cumhurbaşkanlığı özel yetkilerini kullanarak geçirmeye çalışmıştı. Bu durum, muhalefet partileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve güvensizlik önergesi için harekete geçildi. Oylamada 331 milletvekili önergeyi destekleyerek hükümeti düşürdü.

Macron hızlı adım atacak

Barnier’in istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunması bekleniyor. Ancak yeni başbakan atanana kadar Barnier’in geçici olarak görevine devam edeceği belirtiliyor. Macron’un, siyasi krizi derinleştirmemek adına hızlı bir şekilde yeni bir başbakan ataması öngörülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı’nın, halkı bilgilendirmek amacıyla Perşembe akşamı ulusal bir konuşma yapacağı açıklandı.

Parlamentoda çoğunluk yok, belirsizlik devam ediyor

Fransa’da yaz aylarında yapılan erken seçimler sonucunda hiçbir siyasi grup parlamentoda çoğunluk sağlayamadı. Bu durum, meclisteki çalışmaların tıkanmasına neden olurken, siyasi istikrarsızlık daha da derinleşiyor. Yeni parlamento seçimlerinin en erken Temmuz 2025’te yapılabileceği ifade ediliyor.

Tartışmalı bütçe planı geri çekildi

Barnier’in istifası ile birlikte, sosyal güvenlik reformlarını ve 60 milyar euroluk açık azaltma planını içeren bütçe tasarısı da geçerliliğini yitirdi. Muhalefet liderleri, bu bütçenin halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını ve “zarar verici” olduğunu savunmuştu.

Le Pen’den sert açıklamalar

Aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen, güvensizlik oyu öncesinde yaptığı açıklamada Barnier hükümetinin gitmesi gerektiğini savunarak, “Başka bir çözüm yok” ifadelerini kullandı. Ancak Cumhurbaşkanı Macron’un istifasını talep etmediğini belirtti. Le Pen, “Seçmen iradesine saygı duyulmazsa Cumhurbaşkanı üzerindeki baskı artar” dedi.

Notre-Dame ziyareti ve ABD Başkanı’nın gelişi gündemde

Fransa’da yaşanan bu siyasi çalkantının ortasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu Paris’e yapacağı ziyaret ve Notre-Dame Katedrali’nin yeniden açılışı için düzenlenecek törenlerin Macron hükümeti için önemli bir diplomatik sınav olacağı değerlendiriliyor.

Fransa’da hükümetin düşmesiyle başlayan bu yeni süreç, Avrupa’da da geniş yankı uyandırırken, Macron’un atacağı adımlar dikkatle takip ediliyor.

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