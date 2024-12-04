Donald Trump’ın ekibi güvenlik soruşturması için anlaştı

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın geçiş ekibi, yeni kabine adaylarının FBI tarafından güvenlik soruşturmasından geçirilmesi konusunda Adalet Bakanlığı ile mutabakata vardı.

Trump’ın özel kalem müdürü olarak atanan Susie Wiles, Adalet Bakanlığı ile yapılan bu anlaşmanın, yeni yönetimin sorunsuz bir geçiş süreci yaşamasını ve Trump’ın “Önce Amerika” politikasını hayata geçirmek için tüm ekibin eksiksiz olarak hazır olmasını sağlayacağını belirtti. Wiles, “Bu süreç, yeni yönetimimiz için bir dönüm noktasıdır. İlk günden itibaren güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

FBI güvenlik soruşturması ve geçiş süreci

Mutabakat kapsamında, Trump’ın belirlediği kabine adaylarının güvenlik soruşturmasından geçirilmesi sağlanacak. Bu durum, hem federal kurumlarla koordinasyonu artıracak hem de adayların görevlerine başlamadan önce tüm hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesine olanak tanıyacak.

Daha önceki başkanlık geçiş süreçlerinde bazı adayların güvenlik izinleriyle ilgili gecikmeler yaşanmış ve bu durum yönetimlerin ilk aylarını olumsuz etkilemişti. Trump ekibi, bu kez tüm prosedürleri hızlandırarak, görevdeki ilk günlerinden itibaren vaat ettikleri reformları uygulamayı hedefliyor.

Yeni kabineye odaklanıldı

Geçiş sürecindeki bu adım, özellikle Trump’ın daha önce eleştirilen kabine adaylarının geçmişine yönelik tartışmaların önüne geçmek için atılmış bir hamle olarak değerlendiriliyor. Kabine adaylarının arasında dikkat çeken isimler, Adalet Bakanlığı adaylığında Matt Gaetz ve Savunma Bakanlığı için Pete Hegseth olarak öne çıkıyor.

Trump’ın geçiş ekibinin bu hızlı hamlesi, göreve başlamadan önce yönetim ekibinin olası sorunlarla karşılaşmasını önlemeyi amaçlıyor. Kabine adaylarının tamamının güvenlik onaylarının alınması, yeni yönetimin ilk gününden itibaren planlarını hayata geçirmesi için kritik bir öneme sahip.

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