Vietnam’da askeri eğitimde patlama: 12 asker hayatını kaybetti

Vietnam’ın güneyindeki Dong Nai eyaletinde, bir askeri eğitim sırasında meydana gelen patlamada 12 Vietnamlı asker hayatını kaybetti. Olay, 7. Askeri Bölge’ye ait bir atış poligonunda Pazartesi gecesi yaşandı. Patlamanın kazara meydana geldiği belirtilirken, olayın nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kayıplar aranıyor, inceleme başlatıldı

Vietnam resmi haber ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre, patlama sonrası kurbanların çoğunun cenazelerine ulaşıldı. Ancak bazı kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer olay yerinde detaylı bir inceleme başlatarak, patlamanın kesin sebebini belirlemeye çalışıyor.

Bölgedeki sessizlik bozuldu

Dong Nai eyaletinde yer alan bu askeri alan, bölge halkı tarafından sessiz ve güvenli bir bölge olarak biliniyordu. Ancak patlamanın ardından bölge halkı büyük bir şok yaşadı. Askeri yetkililer ve sağlık ekipleri, olayın ardından hızla bölgeye intikal etti.

Devletin tepkisi ve taziye mesajları

Vietnam hükümeti, yaşanan trajedi ile ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziye mesajı iletti. Savunma Bakanlığı’nın olayla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Güney Kore’nin Jeju Adası’na gelen yaklaşık 90 kişilik Vietnamlı turist grubundan 38 kişi, planlanan dönüş uçuşu öncesinde ortadan kayboldu. Vizesiz seyahat izniyle adada bulunan turistlerin bulunması için yetkililer çalışma başlattı.

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