Gazze’de 15 bin 103 çocuk öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kızılayı, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 ayı aşkın süredir hava, deniz ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde yaşamını yitiren çocukların sayısına dikkati çekti.

Savaş çocukları vurdu

Açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuk şehit düştü.” ifadeleri kullanıldı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 233’e, yaralı sayısının 79 bin 141’e yükseldiğini duyurmuştu.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Can kaybı 35 bin 272’ye ulaştı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 223 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 272’ye, yaralı sayısının 79 bin 205’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail saldırıları sebebiyle Refah’ta bulunan Endonezya Sahra Hastanesi’nin faaliyetlerin durduğunu açıkladı.

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