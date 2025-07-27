Gazze’de açlık büyüyor

İsrail ordusu, 21 aydır süren savaşta giderek büyüyen insani kriz nedeniyle Gazze’nin üç yoğun nüfuslu bölgesinde günlük 10 saatlik kısmi duraklama uygulamasına geçti. Gazze Şehri, Deyr el-Belah ve Muvasi’de sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olan bu adım, artan uluslararası baskılar ve açlık nedeniyle yapılan yardımların artırılması amacıyla atıldı. Ancak “taktik duraklama” ilanına rağmen İsrail saldırıları durmadı; hafta sonu en az 41 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’de kriz derinleşiyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, temmuz ayında yetersiz beslenmeye bağlı 63 ölüm kaydedildiğini açıkladı. Ölenlerin 24’ü 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütü, bir “açlık salgını” yaşandığı uyarısında bulunurken, Dünya Gıda Programı bölgeye ulaşan gıdanın hâlâ yetersiz olduğunu belirtiyor.

Gazzeli bir anne olan Sabreen Hassona, “Bir haftadır çocuklarım un yüzü görmedi. Bugün bir kilo pirinci zor buldum” diyerek yaşanan insani krizi gözler önüne serdi.

Yardım koridorları yetersiz

İsrail ordusu, pazar günü 28 yardım paketinin havadan bırakıldığını, ayrıca BM ve diğer kuruluşlarla iş birliği içinde güvenli yardım yolları oluşturulduğunu duyurdu. Ancak yardım taşıyan kamyon sayısının hâlâ çok düşük olduğu bildiriliyor. BM’ye göre Gazze’de günlük en az 500 kamyon gerekliliği varken, şu anda ortalama sadece 69 kamyon giriş yapabiliyor.

Yardımların dağıtımı da kolay değil. BM, kamyonların halk ve silahlı gruplar tarafından durdurulduğunu ve yardımların büyük kısmının bu şekilde kaybolduğunu aktarıyor.

İsrail: Teslim olun, savaş bitsin

İsrail hükümeti, Hamas’ın teslim olması, silahsızlanması ve sürgüne gitmesi halinde savaşın sona ereceğini belirtti. Ancak Hamas bu şartları reddediyor. Hamas yetkilisi Mahmud Merdavi, İsrail’in insani adımlarının “gerçekten hayat kurtarmaya değil, imaj düzeltmeye” yönelik olduğunu savundu.

Siviller hedefte: Yardıma giderken öldürüldüler

Awda Hastanesi’nin açıklamasına göre, GHF adlı yardım kuruluşunun dağıtım noktasına gitmeye çalışan en az 13 kişi, İsrail güçlerinin saldırısıyla hayatını kaybetti. Ölenler arasında dört çocuk ve bir kadın da vardı. İsrail ordusu ise olay yerinden yüzlerce metre uzakta “şüpheli toplanmaları” engellemek için uyarı ateşi açıldığını savundu.

Zikim geçiş noktası yakınlarında yardım bekleyen kalabalığa yapılan saldırılarda ise 90’dan fazla kişi yaralandı.

Uluslararası tepkiler artıyor

İsrail’in son aylarda uyguladığı kuşatma nedeniyle yardım akışı büyük ölçüde durmuştu. Ancak gelen eleştiriler ve görüntüler sonrası ABD de dahil olmak üzere müttefik ülkelerden baskılar arttı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’den gelen “zayıf düşmüş çocuk görüntülerini” “korkunç” olarak nitelendirdi.

