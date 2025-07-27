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Belçika Grand Prix’si Oscar Piastri’nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı olan Belçika Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

NationalTurk NL27/07/2025
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı olan Belçika Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı
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1 Belçika Grand Prix’sine yağmur ertelemesi
1.1 Oscar Piastri’den 6. birincilik

Belçika Grand Prix’sine yağmur ertelemesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, sezonun 13. etabı olan Belçika Grand Prix’si ile devam etti. Belçika’nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen yarış 44 tur üzerinden koşuldu. Mücadelede yoğun yağmur sebebiyle normal saatinden 1 saat 20 dakika geç başladı. Lando Norris bu sezon 4. kez pole pozisyonunda yer alsa da yarışın 5. turunda zirveye yerleşen McLaren pilotu Oscar Piastri, üstünlüğünü kalan turlarda da sürdürdü ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Oscar Piastri’den 6. birincilik

Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Lando Norris ikinci oldu. Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışı üçüncü sırada tamamladı. Red Bull pilotu Max Verstappen ise dördüncü sırada yer aldı. Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen’in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix‘si, 3 Ağustos’ta koşulacak.

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NationalTurk NL27/07/2025
6 1 dakika okuma süresi
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