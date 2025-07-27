Almanya’da yolcu treni raydan çıktı

Almanya‘nın güneybatısında yer alan Riedlingen kentinde meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Stuttgart kenti yakınlarında gerçekleşen kazada, yolcu treninin en az iki vagonu ormanlık bir alanda raydan çıktı. Olay yerinden gelen görüntülerde, vagonların devrildiği ve bölgeye çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği görülüyor.

Almanya’da fırtına sonrası kaza

Kazanın, bölgede etkili olan şiddetli fırtınanın hemen ardından saat 18.10 sularında meydana geldiği belirtiliyor. Alman haber ajansı dpa’ya göre, trenin içinde yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu.

Ağır bilanço

Alman polisi, kazada ölü sayısının netleşmediğini ancak çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az üç kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede yoğun arama-kurtarma

Kaza bölgesinden gelen ilk fotoğraflarda devrilmiş vagonlar ve etrafa saçılmış ağaç parçaları görülüyor. Olay yerine ambulanslar, itfaiye ve teknik yardım ekipleri yönlendirildi. Ormanlık alanda gerçekleşen kazanın, ulaşımı ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

