100 yardım kuruluşu Gazze’de kitlesel açlık uyarısı yaptı

Gazze Şeridi’nde 21 aydır devam eden savaşın ortasında, insani felaket her geçen gün derinleşiyor. Aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Save the Children ve Oxfam gibi önemli uluslararası yardım kuruluşlarının da bulunduğu 111 organizasyon, Çarşamba günü yayımladıkları ortak bildiride, bölgede “kitlesel açlık” yaşandığını duyurdu. Yardım çalışanlarının da artık yiyecek bulamadığı vurgulanan açıklamada, “Gazze halkı açlıktan kırılırken, biz de aynı yardım kuyruklarında hayatta kalmaya çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kitlesel açlık: Yardım çalışanları da hayatta kalma mücadelesinde

İsrail’in iki ayı aşkın süre uyguladığı ablukanın ardından, Mayıs sonlarında sınırlı yardıma izin vermesiyle birlikte insani durumdaki iyileşme beklentisi kısa sürdü. Yardım kuruluşları, bölgede hâlen gıda ve temel ihtiyaç maddelerine erişimin neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor.

Yardım dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan Gazzelilerin sık sık hedef alındığını hatırlatan kuruluşlar, artık kendi personellerinin de hayatta kalmak için bu kuyruklara girmek zorunda kaldığını ve vurulma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM: 1000’den fazla kişi yardım alırken öldürüldü

Birleşmiş Milletler, İsrail destekli “Gaza Humanitarian Foundation” adlı yardım programının başladığı Mayıs sonundan bu yana, 1000’den fazla Filistinlinin yardım toplamaya çalışırken öldürüldüğünü açıklamıştı. İsrail ise iddiaları reddederek yalnızca “uyarı atışları” yaptığını savundu.

İnsan hakları örgütleri, yardımlarla dolu depoların ya Gazze’ye girişinin engellendiğini ya da içeride erişime kapatıldığını belirtti. Açıklamada “Palestinianlar bir umut ve hayal kırıklığı döngüsüne hapsolmuş durumda. Hayatta kalma umudu bir serap gibi gösteriliyor” denildi.

Kuruluşlardan açık çağrı: Sözler değil, adım atın

Açıklamada, “sembolik jestlerin ve parça parça yapılan yardımların” gerçekte hareketsizliğin bahanesi olduğu belirtildi. Yardım örgütleri, acilen ateşkes ilan edilmesini, tüm kara sınır kapılarının açılmasını ve BM liderliğinde yardım geçişlerinin engelsiz şekilde sağlanmasını talep etti.

Gazze’de 21 çocuk son üç günde açlıktan öldü

Gazze’nin en büyük hastanesinin başhekimi, sadece son üç gün içinde 21 çocuğun yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Uluslararası yardımların ulaşamaması, elektrik ve ilaç eksikliği nedeniyle çocukların en basit hastalıklara dahi yenik düştüğü bildiriliyor.

Savaşın bilançosu ağırlaşıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’in yürüttüğü askeri operasyonlar sonucunda bugüne kadar 59.106 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların çoğunu siviller oluşturuyor. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırılarda ise 1.219 kişi hayatını kaybetmişti.

