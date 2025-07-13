Gazzeliler su kuyruğunda vuruldu: Altısı çocuk 10 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezinde, su dolumu için sıraya giren sivillerin bulunduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında altısı çocuk toplam 10 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerindeki görgü tanıkları, bir insansız hava aracından su tankerinin yanındaki kalabalığa füze atıldığını aktardı.

Gazze’de yaralılar eşek arabalarıyla taşındı

Saldırı, El-Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşandı. Ellerinde boş bidonlarla bekleyen sivillerin üzerine insansız hava aracıyla füze atıldığı bildirildi. Patlama sonrası çevredekiler yaralıları kendi imkânlarıyla hastaneye taşımaya başladı. Nuseyrat’taki El-Avde Hastanesi’ne götürülen kurbanlar arasında yedi çocuk da bulunuyor.

Yaralılar, özel araçların yanı sıra eşek arabalarıyla hastaneye ulaştırıldı. Sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğrulanmamış görüntülerde, yerde hareketsiz yatan çocuklar ve yardım çağrıları dikkat çekti.

İsrail: Teknik hata oldu

İsrail ordusu (IDF) saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, asıl hedefin İslami Cihad’a bağlı bir kişi olduğunu, ancak mühimmatın hedefin metrelerce uzağına düştüğünü belirtti. “Sivillerin zarar görmesini en aza indirmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, olayın incelendiği duyuruldu.

Yardım alanları da hedefte

Gazzeliler bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da yardıma ulaşmaya çalışıyor. Gazze Sivil Savunma Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, pazar günü düzenlenen üç ayrı saldırıda toplam 19 kişi daha yaşamını yitirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), son altı haftada Refah’taki sahra hastanesine 3 binden fazla silahla yaralanmış hasta kabul ettiklerini, sadece cumartesi günü gelen 132 yaralıdan 31’inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların büyük bölümünün yardım dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışırken vurulduğu bildirildi.

“Hastaneler karanlığa gömülüyor”

Gıda, ilaç ve yakıt eksikliği Gazze’deki insani krizi her geçen gün derinleştiriyor. BM, Gazze’ye ilk kez 130 gün sonra 75 bin litre yakıt girişine izin verildiğini ancak bunun “hayati ihtiyaçların çok gerisinde” olduğunu açıkladı.

Dokuz BM ajansı cumartesi günü yaptığı ortak açıklamada, yakıt krizinin hastaneleri, su sistemlerini, fırınları ve temizlik altyapısını çökertme noktasına getirdiğini belirtti. “Yoğun bakım üniteleri çalışmıyor, ambulanslar hareket edemiyor” denildi.

Yardım alanları ve ölümler tartışma konusu

BM İnsan Hakları Ofisi, 27 Mayıs’tan bu yana yardım bölgelerinde 789 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunların 615’inin, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından işletilen askeri bölgelerde öldüğü belirtildi.

GHF ise bu verilerin Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığına dayandığını ve “yanıltıcı” olduğunu iddia etti. Vakfın başkanı Johnnie Moore, “Ölümler inkar edilemez ama hepsinin bizimle bağlantılı olduğu iddiası doğru değil” açıklamasında bulundu.

Gazze’de tablo: 57 binden fazla can kaybı, evlerin %90’ı harap

İsrail’in 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısına karşı başlattığı operasyonlar sonucunda Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre şu ana dek 57.882 kişi hayatını kaybetti. Evlerin yüzde 90’ı ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Milyonlarca kişi defalarca yerinden edildi. Su, temizlik, sağlık ve barınma sistemleri çökmüş durumda.