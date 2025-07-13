Trump’tan Epstein tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yürütülen Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgili yeni açıklamalar sonrasında, kendi siyasi tabanı tarafından hedef alınan yönetimine sahip çıktı. MAGA hareketine mensup isimlerin Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI Direktörü Kash Patel’e yönelttiği eleştiriler karşısında Trump, “Aynı takımdaysak birbirimizi yıpratmayalım” uyarısında bulundu.

Epstein dosyasında yeni perde

Geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaşılan bir Adalet Bakanlığı raporu, Epstein‘ın herhangi bir “müşteri listesi” tutmadığını ve güçlü isimleri şantajla kontrol etmediğini belirtti. Ayrıca, 2019’da hapishanede hayatını kaybeden Epstein’ın ölümünün intihar olduğuna yeniden vurgu yapıldı ve dosyayla ilgili başka bilgi açıklanmayacağı ifade edildi.

Bu açıklamalar, özellikle Trump yanlısı komplocu çevrelerde büyük tepkiye yol açtı. Uzun süredir Epstein’ın ölümünün arkasında “derin devlet” olduğu iddialarını dillendiren MAGA hareketi içinden bazı isimler, Trump yönetimini “gerçeği örtbas etmekle” suçladı.

“Epstein hep aynı hikaye!”

Trump, Truth Social’da yaptığı uzun paylaşımda bu tepkilere sert çıktı. “Epstein, Epstein, Epstein… Yıllardır aynı şeyler konuşuluyor,” diyen Trump, tartışmaların kendi yönetimini yıprattığını savundu:

“Bazı bencil kişiler, kimsenin umurunda olmayan biri yüzünden mükemmel yönetimimize zarar veriyor. Biz dünyanın konuştuğu bir yönetimiz. Bu dosyalar Demokratların siyasi oyunu.”

Trump ayrıca Bondi ve Patel’e sahip çıkarak, dikkatlerin yeniden 2020 seçimlerine çevrilmesini istedi. “Zamanımızı Epstein’a değil, 2020’de çalınan seçime harcayalım” dedi.

MAGA cephesinde çatlak sesler

Trump’ın açıklamaları, destekçileri arasında da fikir ayrılıklarını gözler önüne serdi. Aşırı sağcı influencer Laura Loomer, Bondi’nin görevden alınmasını isterken, tanınmış komplocu Alex Jones ise FBI’ın açıklamalarını “iğrenç” olarak nitelendirdi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Trump’ın FBI Başkan Yardımcısı olarak atadığı Dan Bongino’nun, dosyanın ele alınış biçimi nedeniyle istifa tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

Trump’tan son söz: Teoriler doğru değil

Trump, kendisinin Epstein’la doğrudan bir bağı olmadığını yineleyerek, dosyadaki komplo teorilerinin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını savundu. FBI Direktörü Kash Patel de Trump’ın açıklamalarının hemen öncesinde, “Bu teoriler doğru değil, hiç olmadı” dedi.

Ancak tartışmaların yakın zamanda sona ereceği pek olası görünmüyor. Epstein’ın kamuoyundaki etkisi sürerken, Trump yönetiminin içindeki gerilim de dikkat çekmeye devam ediyor.

