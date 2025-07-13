Macron’dan savunma bütçesinde yeni hedef

Fransa, Avrupa’nın güvenliğine yönelik artan tehditler karşısında savunma stratejisini yeniden şekillendiriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Temmuz Bastille Günü öncesi geleneksel ordu hitabında, Fransa’nın yeni savunma hedeflerini açıkladı. Elysee Sarayı yetkililerine göre, dünya düzeninin çözülmeye başladığı bir dönemde, Rusya’nın kalıcı tehdit oluşturması ve ABD’nin Avrupa’dan uzaklaşma ihtimali Fransa’yı bağımsız bir güvenlik politikası geliştirmeye zorluyor.

Macron: Artık stratejik parametreler değişti

Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard’ın sözlerine atıf yapan Macron, Fransa’nın artık savunma konusunda daha kararlı ve kapsamlı adımlar atması gerektiğini vurguladı. Burkhard, Rusya’nın Avrupa için kalıcı bir tehdit olduğunu belirtirken, Ukrayna’daki savaşın yalnızca bölgesel değil, kıtanın geleceği açısından da belirleyici olduğunu dile getirmişti.

2030 hedefi: 67 milyar euroluk savunma bütçesi

Macron’un görevde olduğu dönemde savunma harcamaları ciddi oranda arttı. 2017’de 32,2 milyar euro olan savunma bütçesi, şu anda 50,5 milyar euroya ulaşmış durumda. Hedef ise 2030 itibarıyla bu rakamı 67 milyar euroya çıkarmak. Savunma Bakanı Sébastien Lecornu’ya göre bu artış, yalnızca askeri kapasiteyi artırmak için değil, aynı zamanda Fransa’nın gelecekte kimseye bağımlı kalmaması adına zorunlu.

“Kutsal bütçe” kesintiye kapalı

Başbakan François Bayrou, salı günü 2026 bütçesine dair çerçeveyi açıklamaya hazırlanırken, savunma bütçesini “dokunulmaz” ilan etti. AB Komisyonu’nun Fransa üzerindeki mali disiplin baskısına rağmen, savunma harcamalarında geri adım atılmayacağı vurgulandı. Bu yıl yalnızca borç faiz ödemeleri 62 milyar euroyu bulurken, Elysee savunma kaleminin kesinti dışı tutulacağını netleştirdi.

NATO baskısı ve bölgesel yarış

Macron’un açıklamaları yalnızca ulusal bir karar değil, aynı zamanda uluslararası güvenlik dinamiklerinin de bir sonucu. NATO’nun son zirvesinde üye ülkeler, gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ini güvenliğe ayırma hedefinde uzlaştı. İngiltere, 2027 itibarıyla yüzde 2,5 seviyesini; Almanya ise 2029’da 162 milyar euroluk savunma bütçesi ile yüzde 3,5 seviyesini hedefliyor. Polonya ise şu anda zaten GSYİH’sının yüzde 4,7’sini savunmaya ayırıyor.

Öncelikli ihtiyaçlar: Yapay zeka ve hava savunması

Savunma Bakanı Lecornu, Fransız ordusunun en acil ihtiyaçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Kara-hava savunma sistemleri, mühimmat, elektronik harp ve uzay kabiliyetleri öne çıkarken, yapay zekâ ve kuantum teknolojileri gibi “yıkıcı teknolojilerde” geride kalma endişesi de dile getirildi.

Gençlere hizmet çağrısı geliyor

Savunma harcamalarının yanı sıra, Macron’un açıklamaları toplumsal seferberlik çağrısı da içeriyor. Elysee kaynaklarına göre, Fransa gençlere “hizmet etme fırsatı” sunmak üzere yeni bir milli seferberlik modeli üzerinde çalışıyor. Bu adım, yalnızca askeri değil, ulusal birlik ve dayanışma açısından da önem taşıyor.