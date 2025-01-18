İsrail’in Suriye Golan Tepeleri’ndeki geçici işgali halkı korkutuyor

Suriye’nin Quneitra bölgesinde yaşayan halk, İsrail’in Golan Tepeleri’ne yönelik son operasyonlarından sonra korku içinde yaşıyor. İsrail, bölgeye yaptığı askeri müdahaleleri, sınırlarını “güvence altına almak” ve olası terörist saldırıları önlemek gerekçesiyle savunsa da, bölgedeki Suriyeliler bu işgalin geçici olmadığına inanıyor.

Bashar al-Assad’ın Çöküşüyle Başlayan İşgal

Suriye Devlet Başkanı Bashar al-Assad’ın devrilmesinin ardından, 8 Aralık 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeye orduyu sevk etti. Daha önce Birleşmiş Milletler’in denetimindeki bu bölge, şimdi İsrail tankları ve askerleriyle dolu.

France24’ün haberine göre İsrail, bölgedeki sivilleri tahliye ederek demir yolları ve derin hendeklerle sınırlarını güçlendirmeye başladı. Ancak bu durum, Al-Hurriyah ve Jubata al-Khashab gibi köylerde yaşayan Suriyelilerin hayatını altüst etti.

Bölge Halkının Dramatik Hikayeleri

Al-Hurriyah köyü sakinlerinden Maha, köylerini terk etmeye zorlandıkları günü unutamadığını belirterek, “Kadınlar ve çocuklar köyü terk etti. Evden hiçbir eşyamızı alamadık,” dedi. Köyün erkekleri ise evlerini savunmak için kaldı ancak İsrail askerleri tarafından tehdit edildiler.

Benzer şekilde Jubata al-Khashab köyünde yaşayan Bilal, askerlerin varlığından dolayı sürekli endişe içinde olduklarını ifade etti. “Bize ait olan bu toprakları alacaklarından korkuyorum. Onlarla konuşmaya bile cesaret edemiyorum. Her an tutuklanabilirim,” dedi.

Geçici İşgal mi Kalıcı Genişleme mi?

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki varlığının “geçici” olduğunu söylese de, hükümetin bölgedeki İsrailli nüfusu ikiye katlama planları, işgalin uzun vadeli bir strateji olduğunu düşündürüyor. İsrail hükümeti, 2023 yılı sonunda bu bölgede yerleşim yerlerini artırmak için 40 milyon NIS’lik bir bütçe onayladı.

Suriyelilerin Umudu

Suriye’nin yeni lideri Ahmed al-Sharaa, ülkenin yıllarca süren iç savaştan sonra yeni bir çatışmaya hazır olmadığını ifade etti. Ancak Quneitra halkı, topraklarını savunma konusunda kararlı. Maha, “Topraklarımızı terk etmek istemiyoruz. Barış uğruna topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz,” dedi.

Uluslararası Toplumun Sessizliği

Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgali, uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendiriliyor ve yalnızca ABD tarafından tanınıyor. Ancak bölgede artan askeri varlık, Suriyeliler için yeni bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor.

Riyad’da düzenlenen Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden üst düzey diplomatların katıldığı toplantılarda, Suudi Arabistan Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Görüşmeler, Suriye’nin yeniden inşası ve istikrarın sağlanması üzerine odaklandı.

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