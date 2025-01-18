Ukrayna, Rusya adına savaşan Kuzey Koreli askerleri ele geçirdi

Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki çatışmalar sırasında ele geçirilen Kuzey Koreli iki asker, Rusya’nın savaşta yalnız olmadığına dair çarpıcı bir kanıt sundu. Kuzey Koreli askerlerin, Pyongyang tarafından Rusya’ya gönderilen 12.000 kişilik bir birliğin parçası olduğu ve sahte kimliklerle savaştığı ortaya çıktı.

Pyongyang’dan Moskova’ya Gizli Destek

Yakalanan askerlerden biri olan 25 yaşındaki Lee Jong Nam, Pyongyang’da 2016’da orduya katıldığını ve savaşta ilk görevine 8 Ocak’ta çıktığını söyledi. Ağır yaralanan asker, sahte bir Rus kimliği taşıdığını ve çatışmalar sırasında tüm birliğinin öldüğünü ifade etti. İkinci asker ise Ukrayna’nın SBU istihbarat teşkilatı ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi tarafından sorgulandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Kuzey Koreli askerlerin varlığını doğruladı ve Moskova’nın bu askerleri yalnızca savaşın süresini uzatmak ve şiddetini artırmak için kullandığını belirtti. Zelenskyy, esirlerin “bilgi boşluğunda yetiştirildiğini” ve Ukrayna hakkında hiçbir şey bilmediklerini söyledi.

Kuzey Kore’nin Savaşta Rolü

Pyongyang, sadece asker göndermekle kalmayıp, Rusya’ya balistik füzeler, obüsler ve mermiler sağlıyor. Buna karşılık Kremlin’in Kuzey Kore’ye askeri teknoloji, torpidolar ve drone üretim bilgisi sağladığı iddia ediliyor. Uzmanlara göre, Kuzey Kore askerleri bu savaşta modern taktikler öğrenerek ülkelerine döndüklerinde askeri eğitimci olarak görev alabilir.

Ukrayna askeri istihbaratına göre, Pyongyang birlikleri savaş sırasında önemli kayıplar verdi. Güney Kore’ye göre, şu ana kadar 300 Kuzey Koreli asker öldü, 2.700’den fazlası yaralandı. Buna rağmen, Kuzey Kore askerlerinin savaşta yüksek bir moral sergilediği belirtiliyor.

Küresel İttifak: CRINK

Zelenskyy, Ukrayna’nın yalnızca Rusya ile değil, Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya’dan oluşan otoriter bir blokla savaştığını vurguladı. Bu blok, Pyongyang’ın yanı sıra İran’ın kamikaze dronları ve Çin’in silah sistemleri için elektronik bileşen desteğiyle güç kazanıyor.

Kursk Cephesindeki Çatışmalar

Kuzey Koreli askerlerin Rusya tarafından Kursk cephesinde ön saflarda kullanıldığı ve Ukrayna’nın kontrolündeki Sudzha kasabası çevresindeki köylerde konuşlandığı belirtildi. Ancak bu birliklerin savaş deneyimi kazandıkça daha karmaşık savaş taktikleri öğrendiği ve ileride bu bilgileri kendi bölgelerinde kullanabileceği ifade ediliyor.

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