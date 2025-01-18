SpaceX’in Starship Programı, test uçuşundaki parçalanma sonrası durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX’in Starship roket programını, test uçuşunda yaşanan büyük bir başarısızlık nedeniyle durdurdu. Perşembe günü gerçekleşen uçuşta, prototip uzay aracı havalandıktan sadece dakikalar sonra parçalandı. Meksika Körfezi üzerinde düşen enkaz nedeniyle uçak seferlerinde rotalar değiştirildi.

Soruşturma Başlatıldı

FAA, SpaceX’in “hata soruşturması” tamamlanana kadar Starship uçuşlarına devam edemeyeceğini açıkladı. Olayla ilgili olarak Turks ve Caicos Adaları’nda kamu malına zarar verilmiş olabileceği iddiaları da soruşturmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzay aracının altı motoru, uçuş sırasında birer birer devre dışı kaldı ve iletişim 8,5 dakika içinde kesildi. Son veriler, uzay aracının 90 mil (146 km) irtifada ve saatte 13.245 mil (21.317 km/s) hızda olduğunu gösterdi.

SpaceX’ten Açıklama

SpaceX, olayı “hızlı ve plansız bir parçalanma” olarak tanımladı. Şirketin sözcüsü Dan Huot, “Bu bir test uçuşuydu. Deneysel bir araç kullanıldı. Verileri analiz etmek ve hatanın sebebini belirlemek zaman alacak” dedi.

Bu test uçuşu, geliştirilmiş bir Starship modeliyle gerçekleştirildi. Araç, Starlink internet uydularına benzeyen 10 sahte uyduyla donatılmıştı ve bu uyduların atmosferden geçiş sırasında yok olması planlanmıştı.

İzleyenler İçin Karışık Bir Sonuç

Teksas’ın Boca Chica Plajı’ndan gerçekleştirilen fırlatma sırasında, roketin itici kısmı başarılı bir şekilde geri döndü ve SpaceX’in “chopsticks” adını verdiği mekanik kollar tarafından yakalandı. Ancak ana uzay aracının parçalanması, hem şirket hem de izleyiciler için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

NASA ve SpaceX’in Gelecek Planları

Starship, NASA’nın Artemis programı için kritik bir öneme sahip. NASA, bu roketle önümüzdeki yıllarda astronotları Ay’a indirmeyi planlıyor. SpaceX ise Starship’i Mars görevleri ve Starlink uydu ağı gibi projelerde kullanmayı hedefliyor.

Bu olay, dünyanın en büyük ve en güçlü roketinin yedinci test uçuşunda meydana geldi.

Blue Origin’in Başarısı ve Sorunları

Aynı gün, Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketiyle önemli bir başarı elde etti. Roket, Dünya yörüngesine başarılı bir şekilde ulaşarak deneysel bir uyduyu yerleştirdi. Ancak, ilk aşama roketi Atlantik’teki hedef platformuna iniş yapmayı başaramadı ve yok oldu.



Kadıköy Postası öneriliyor: Jeff Bezos, Elon Musk’a meydan okuyor

İki aydan fazla süredir uzayda kalan iki NASA astronotu, SpaceX ile Şubat 2025’te Dünya’ya dönecek.