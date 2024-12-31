İstanbul’da yılbaşı önlemleri! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 2025 yılbaşı kutlamalarında güvenliği sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla kapsamlı önlemler alındığını duyurdu. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri toplamda 60 bin 68 personelle görev başında olacak. Ayrıca yasa dışı göçle mücadele ve gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürecek.

Araç trafiğine kapanacak bölgeler

Beyoğlu: İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan 16 cadde ile 12 sokak saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapanacak. Alternatif yollar: Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan, Mete, İnönü, Kemeraltı, Refik Saydam ve Tersane caddeleri.

Şişli: Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arasında kalan bölgeler. Alternatif yollar: Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri.

Beşiktaş: Kuruçeşme Mahallesi, Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar. Alternatif yollar: Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi.

Kadıköy: Osmanağa ve Caferağa mahalleleri ile Caddebostan İskele Sokak’a çıkan yollar. Alternatif yollar: General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Rıhtım ve Söğütlüçeşme caddeleri, Çetin Emeç Bulvarı ve Abdulkadir Noyan Sokak.

Denetimler ve sağlık hizmetleri

Valilik açıklamasında, yılbaşı gecesi kayıtsız konaklamaların önlenmesi, fahiş fiyat denetimleri ve sağlık hizmetlerine erişim için İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil ekiplerinin görev başında olacağı belirtildi. Ayrıca telefon, internet ve doğal gaz arızalarına karşı destek ekipleri hazır bulunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayında en düşük emekli maaşı için artış planlanıyor. Asgari ücret 2025’te net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Belediyelerin SGK borçları ise 160 milyar liraya ulaştı.

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