Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin dava 10. gününde devam etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan 5 sanığın ev hapsi tedbirinin sürmesini talep eden savcılık, aynı zamanda LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kübra Demir’in “ağır kusurlu” olduğunu belirterek tutuklanmalarını istedi.

Aileler tepkili: Organize cinayet şebekesi

Faciada üç çocuğu, dört torunu ve gelinini kaybeden müşteki avukatı Yüksel Gültekin, duruşmada sert ifadelerle konuştu. Otelin genel müdürü Emir Aras’ın eşi ve çocuğuyla otelden kaçtığı görüntülerin kamuoyunda infiale neden olduğunu vurgulayan Gültekin, “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gözümüzün içine baka baka yalan söylemeye utanmaz. Organize cinayet şebekesi. Bu olaya karışan herkesin olası kastla yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkemeye sert çıkış: Kat görevlisi dışarıda olur mu?

Avukat Gültekin açıklamasında, dışarıda yargılanan otel personeline de tepki göstererek, “Bu insanlar derhal tutuklansın, bunun başka izahı yok. Kat görevlisi şefi ve resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur?” ifadelerini kullandı.

Grand Kartal Otel genel müdürü: Tahliyemi istemiyorum

Sanıkların tahliye taleplerinin alınması sırasında Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras dikkat çeken bir beyan verdi. Aras, “Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Tahliyemi istemiyorum. Çok üzgünüm” diyerek tahliye talebinde bulunmadı. Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül ise kendini savunacak durumda olmadığını belirtti ve tahliyeye ilişkin beyanını daha sonra sunmak istediğini ifade etti.

Kartalkaya davası 20 Eylül’e ertelendi.