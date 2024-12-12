Güney Kore’de sıkıyönetim depremi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık’ta ilan ettiği sıkıyönetim, siyasi ve askeri alanda büyük bir kriz yarattı. Sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su’nun görevden alındığı açıklandı. Yalnızca 6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetim kararı, ülkenin siyasi yapısını sarsarken, Yoon’un görev süresiyle ilgili tartışmaları da alevlendirdi.

Genelkurmay Başkanı Park An-su Görevden Alındı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen Orgeneral Park An-su’nun görevden alındığını duyurdu. Park, sıkıyönetim sırasında tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan bir askeri kararname ile gündeme gelmişti. Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim kararını Yoon’un televizyonda yaptığı açıklamadan öğrendiğini savunan Park, tartışmalı kararnameyi hazırlamakla ilgisinin olmadığını iddia etmişti.

Görevden alınan Park’ın, sıkıyönetimin kaldırıldığı gün eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’a istifasını sunduğu, ancak bu istifanın kabul edilmediği belirtiliyor.

Üst Düzey Komutanlarda Görevden Almalar

Savunma Bakanlığı, sıkıyönetimle bağlantılı olarak birçok üst düzey askeri yetkilinin görevden alındığını açıkladı. Başkent Savunma Komutanlığı, Özel Harp Komutanlığı ve Savunma İstihbarat Komutanlığı gibi kritik birimlerde görevli generallerin, sıkıyönetimdeki rollerine dair şüpheler nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

PPP Lideri Han Dong-hoon’dan Azil Çıkışı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim kararı yalnızca muhalefet cephesinde değil, kendi partisi Halkın Gücü Partisi’nde (PPP) de ciddi tepkilere neden oldu. PPP lideri Han Dong-hoon, Yoon’un azledilmesi gerektiğini savunarak, “Demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmak için azil şimdilik tek yol” ifadelerini kullandı. Han, parti milletvekillerinin bir sonraki azil oylamasında vicdanlarına göre oy kullanabileceklerini belirtti.

Yoon: “Sıkıyönetim Kararı Yargıya Tabi Değil”

Başkan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanının ardından ikinci kez halka seslendi. Yoon, ülkenin istikrarını sağlamak için sıkıyönetim ilan ettiğini yinelerken, bu kararın yargıya tabi olmadığını savundu. Erken istifa etmeyeceğinin sinyalini veren Yoon, kendisine yönelik azil önergeleriyle yüzleşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Siyasi Kriz Derinleşiyor

Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada halktan özür dileyerek, “Herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım” demişti. Ancak, bu açıklama krizin yatışmasını sağlamadı. Kendi partisi PPP’nin lideri Han Dong-hoon’un azil çağrıları ve muhalefetin baskısı, Yoon’un görev süresinin tehlikeye girdiğini gösteriyor.

Güney Kore’de hem siyasi hem de askeri arenada yankılanan bu gelişmeler, ülkenin istikrarı için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol‘un 3 Aralık’ta ilan ettiği ve 6 saat sonra geri çektiği sıkıyönetim karışıklığa yol açtı. “Vatana ihanet” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla yürütülen soruşturmada Yoon’un gözaltına alınması talep edilebilir.

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