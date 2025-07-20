Güney Kore’yi sel ve toprak kayması vurdu

Güney Kore, son yılların en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Çarşamba gününden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağışlar, ülkenin güney ve orta bölgelerinde şiddetli sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yetkililer, şimdiye kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin kayıp olduğunu ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Güney Kore’de felaket yaşanıyor

En büyük yıkım, ülkenin güneyindeki Sancheong bölgesinde yaşandı. Burada altı kişi hayatını kaybederken yedi kişi hâlâ kayıp. Gapyeong’da ise heyelan sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Görüntülerde, çamurla kaplı tatil beldesinde insanların yıkılmış bir köprünün üzerinden geçerek tahliye merkezlerine ulaşmaya çalıştığı görüldü. Chungcheon bölgesinde ise bir köy tamamen toprak altında kaldı.

Altyapı ve tarım ağır zarar gördü

Güney Kore genelinde binlerce yol ve bina sular altında kalırken, tarım arazileri büyük zarar gördü. Çok sayıda hayvan telef oldu. Yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, 41 binden fazla hane elektrik kesintisi yaşadı.

Seul teyakkuzda

Yağışlar güneyde ve merkezde hafiflese de, başkent Seul ve kuzey bölgeler için yeni uyarılar yapıldı. Pazar günü boyunca şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor.

Acil müdahale ve afet bölgesi ilanı

Devlet Başkanı Lee Jae-myung, felaketten en çok etkilenen bölgelerin özel afet bölgesi ilan edilmesi talimatını verdi. İçişleri Bakanı Yun Ho-jung ise yerel yetkililere, “tüm kaynakların seferber edilmesi” çağrısında bulundu.

Yağışlar bitiyor, sıcak hava geliyor

Yetkililer, yağışların Pazar gecesi itibarıyla sona ermesinin beklendiğini ancak hemen ardından şiddetli bir sıcak hava dalgasının ülkeyi etkisi altına alacağını belirtti.

