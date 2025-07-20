Trump’ın yeni vergi yasası yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı vergi düzenlemesi, iki hafta önce yasalaştı. Kamuoyunda “büyük ve güzel yasa” olarak tanımlanan bu kapsamlı reform, 2025 itibarıyla milyonlarca Amerikalının vergi yükünü doğrudan etkileyecek. Mali danışmanlar, her bireyin farklı etkilenebileceği bu yasayla ilgili detayları hâlâ analiz ediyor.

Vergi indirimleri kalıcı hale geldi

Yasayla birlikte Trump’ın 2017’de başlattığı vergi indirimleri kalıcı oldu. Gelir dilimlerinde düşük oranlar korunurken, standart indirimler yükseltildi. Bekârlar için indirim 15.000 dolardan 15.750 dolara, evli çiftler için ise 30.000 dolardan 31.500 dolara çıkarıldı. Aileler için çocuk başına vergi kredisi de 2.000 dolardan 2.200 dolara yükseltildi.

Salt indiriminde büyük artış

Devlet ve yerel vergiler için geçerli olan SALT kesintisi 2025 yılı için 10.000 dolardan 40.000 dolara çıkacak. Ancak bu avantaj, yıllık geliri 500.000 ile 600.000 dolar arasında olanlar için kademeli olarak azalacak. Uzmanlar bu durumu “SALT torpidosu” olarak nitelendiriyor çünkü efektif vergi oranı %45’in üzerine çıkabiliyor.

Trump’tan 65 yaş üstüne ek indirim

Yeni yasa, 65 yaş üstü bireyler için 6.000 dolarlık “bonus” indirim getiriyor. Ancak bu avantaj bekârlar için 75.000, evli çiftler içinse 150.000 dolarlık gelir sınırını aşanlarda kademeli olarak azalacak.

Diğer yeni indirimler

Yasada ilk kez; bahşiş geliri, fazla mesai kazancı ve taşıt kredisi faizleri için de vergi indirimi uygulanacak. Ancak bu kalemlerin her biri için özel uygunluk koşulları bulunuyor.

Sağlık sigortasına darbe

Pandemi döneminde artırılan sağlık sigortası prim desteği (ACA premium tax credit) 2025 sonunda sona erecek. Yeni yasa bu desteği uzatmadığı için, 22 milyondan fazla kişinin sağlık sigortası maliyeti artabilir. Özellikle 2026 yılında geliri federal yoksulluk sınırının %400’ünü geçenler, 1 dolar fazla kazansalar dahi tüm desteği kaybedebilir.

Gelir planlaması şart

Uzmanlar, bu yeni yasadan avantaj sağlamak isteyen bireylerin gelir planlamasını doğru yapmaları gerektiğini vurguluyor. “Tek başına karar vermek yerine, bütünsel bir strateji izlenmeli” diyen mali planlamacılar, danışman desteği olmadan vergi avantajlarının kolayca kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

