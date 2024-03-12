Haiti: Olaylar kontrolden çıktı, başbakan istifa etti

Yurt dışında mahsur kalan Haiti Başbakanı Ariel Henry istifasını açıkladı. Karayip devletler topluluğu CARICOM, geçici konsey kurulur kurulmaz Henry’nin istifa edeceğini duyurdu.

ABD’li bir hükümet yetkilisi, Henry’nin istifasını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde doğruladığını söyledi.

Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti’de tehditler nedeniyle ülkesine dönemeyen Başbakan Ariel Henry istifa edeceğini açıkladı.

Çete lideri Cherizier, “Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz” dedi.

Hedef: Özgür ve adil seçimler

Guyana Devlet Başkanı İrfaan Ali “Bir an durup Başbakan Henry’ye Haiti’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi için anlaşma sağlandı. Nihai hedef özgür ve adil seçimlerdir.” diye konuştu.

Daha önce Jamaika’da CARICOM ülkelerinin Blinken’in de katıldığı acil bir toplantısı olmuştu. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda Haiti’de artan şiddetin nasıl durdurulabileceği tartışıldı. Ariel Henry toplantıya katılmadı.

Haiti’de şiddet olayları

Haiti’deki şiddet Şubat ayının sonunda Henry’nin Kenya’ya yaptığı yurt dışı gezisi sırasında tırmandı.

Ülkedeki silahlı çeteler karakollara saldırarak binlerce mahkumu cezaevlerinden kaçırdı, başkanlık sarayına da saldırdı.

Çeteler, 2021’den bu yana iktidarda olan ve aslında Şubat ayı başında Başbakanlık görevinden ayrılması gereken Henry’nin istifasını talep etti.

Bunun yerine Şubat ayının sonunda Henry, yeni seçimler yapılana kadar muhalefetle birlikte ülkeyi yönetme konusunda anlaştı.

Ancak Haiti uzun süredir krizde. Temmuz 2021’de Başkan Jovenel Moïse’ye düzenlenen suikast, halihazırda suç, siyasi istikrarsızlık ve büyük yoksullukla karakterize edilen Karayip devletini daha da derin bir krize sürükledi.

Çeteler artık ülkenin büyük bölümünü kontrol ediyor ve cinayetlerin sayısı geçen yıl iki kattan fazla arttı.

Milyonlarca insan açlıktan ölüyor, çoğu kendi ülkesinde yerinden ediliyor. Haiti’de 2016’dan bu yana seçim yapılmadı.

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