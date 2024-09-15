Dünya

Haiti’de korkunç facia! Tanker patladı: 24 ölü

Karayip Denizi'nde bulunan bir ada ülkesi olan Haiti'de akaryakıt tankeri patlaması yaşandı.

Aslı15/09/2024
77 1 dakika okuma süresi
Karayip Denizi'nde bulunan bir ada ülkesi olan Haiti'de akaryakıt tankeri patlaması yaşandı.
This image courtesy of the Communication Department of the Cap-Haitien City Hall shows the remains of a gas tanker truck after it exploded in Cap-Hatien, Haiti, December 14, 2021. At least 62 people were killed when a gas tanker truck exploded in the Haitian city of Cap-Haitien on Tuesday morning, a local official said, with overwhelmed medics saying the toll was feared to rise. The blast is the latest disaster to hit the poverty-wracked Caribbean nation, where violent gangs have triggered crippling fuel shortages by choking off supply, and the president's assassination five months ago has yet to be elucidated. (Photo by Handout / Cap-Haitien City Hall / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / COMMUNICATION DEPARTMENT OF THE CAP-HAITIEN CITY HALL" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Communication Department of the Cap-Haitien City Hall" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
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Haiti’de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haiti’de akaryakıt tankeri patladı

Haiti’nin güneyindeki Nippes bölgesine bağlı Miragoane kentinde seyir halindeki bir akaryakıt tankeri bir aracın çarpması sonucu patladı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda kazanın ardından tankerden sızan yakıtı toplamak için onlarca insanın aracın çevresine toplandığı ve o sırada patlama olduğu ifade edildi. Olayda 3’ü kadın biri çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

Haiti Başbakanı Garry Conille, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ağır yaralıların helikopterle tahliye edildiğini ifade eden Conille, “Az önce yaşadığımız korkunç bir olaydı. Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış” dedi.

Haiti’nin Cap-Haitien şehrinde Aralık 2021’de meydana gelen benzer bir olayda, kaza yapan bir tankerden sızan yakıtı toplamaya çalışan 90 kişi, patlama meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Aslı15/09/2024
77 1 dakika okuma süresi
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