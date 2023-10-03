Birleşmiş Milletler Haiti’ye Müdahale Edecek

Haiti yıllardır ciddi bir kriz içinde. Siyasi istikrarsızlık, şiddet ve ekonomik durgunluk ülkeyi felç ediyor. BM Güvenlik Konseyi şimdi Karayip devletini istikrara kavuşturmak için bir müdahale gücü gönderme yönünde karar aldı.

BM Güvenlik Konseyi, krizin vurduğu Karayip ülkesi Haiti’ye çok uluslu bir müdahale gücünün konuşlandırılmasını onayladı.

Gücün Kenya tarafından yönetilmesi ve şiddet içeren suç çetelerine karşı mücadelede hükümeti desteklemesi ve devleti istikrara kavuşturması bekleniyor.

ABD’nin sunduğu karara 13 Güvenlik Konseyi üyesi olumlu oy verdi, ikisi çekimser kaldı. Güvenlik Konseyi ayrıca Haiti’ye genel bir hafif silah ambargosu uygulanması yönünde de oy kullandı.

Karar, güce bir yıl süreyle yetki veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde operasyonun birkaç ay içinde başlaması gerektiğini söyledi. Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua BBC’ye, gücün “daha erken olmasa bile” 1 Ocak 2024’te Haiti’de olması gerektiğini söyledi.

Port-au-Prince hükümeti bir yıldır BM misyonu gönderilmesi çağrısında bulunuyor. Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus, oylamanın hemen ardından “Haiti’deki krizin çözümü, zorlu siyasi, sosyo-ekonomik, güvenlik sorunlarının sonuçlarından çok uzun süredir acı çeken insanlar için bir umut ışığıdır” dedi.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde müdahale kuvvetinin planları giderek şekillendi. Başlangıçta ne kadar büyük olacağı belli değildi. Kenya 1000 polis memuru önermişti.

Jamaika, Bahamalar ve Antigua da misyona katılmayı kabul ederken, ABD de 100 milyon dolarlık mali destek ve lojistik destek sözü verdi.

Haiti Krizi

Haiti yıllardır sadece çete şiddetinin değil, siyasi istikrarsızlığın ve ekonomik durgunluğun da katkıda bulunduğu bir insani krizden muzdarip.

Ülkenin polisinin bunalmış olduğu düşünülüyor. BM’ye göre Haiti’de Ocak ayından Ağustos ortasına kadar 2.400’den fazla kişi öldürüldü, 950’den fazlası kaçırıldı ve 902 kişi de yaralandı.

Başkan Jovenel Moise’un 2021’de öldürülmesi güvenlik durumunu çarpıcı biçimde kötüleştirdi.

Birleşmiş Milletler’e göre, fakir ada ülkesinin on bir milyon sakininin neredeyse yarısı akut açlık çekiyor. BM’ye göre ülkede insani yardıma muhtaç insan sayısı son beş yılda iki katına çıktı.

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