Volodimir Zelenski, ABD Kongresi delegasyonuyla görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Kiev’de ABD Temsilciler Meclisi üyelesi Jim Costa, Jimmy Panetta, Salud Carbajal (Demokrat Parti) ve Don Bacon (Cumhuriyetçi Parti), Cumhuriyetçi Ohio Senatörü (2011-2023) Rob Portman ve 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Kongre adayı Troy Downing ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Zelenski’nin cephe hatlarındaki son durum ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları konusunda ABD’li yetkililere bilgi verdiği ifade edildi.

Volodimir Zelenski, ABD’ye teşekkür etti

Şu ana kadar yapılan yardımlar ve destek için teşekkür eden Zelenski, “Başkan’a ve ABD Kongresi’ne bu savaşın en başından beri iki partili destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Kongre’de çok önemli bir tasarıyı geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım tüm bunlar en kısa zamanda Ukrayna’ya gelir ve ordumuzu güçlendirir. Ve ülkemizi destekledikleri için tüm Amerikalılara minnettarız” dedi.

Zelenski, önceliğin ek hava savunma sistemleri ve bu sistemler için füzelerin yanı sıra uzun menzilli silahların Rusya askeri hedeflerine karşı kullanılması konusunda izinlerin olduğunu dile getirdi.



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.

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