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Heathrow Havalimanı’nda Yangın Alarmı

Londra'nın en yoğun havalimanı Heathrow, bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir kesinti yaşadı. Havalimanı, gece yarısına kadar tamamen kapatıldı.

NationalTurk FR21/03/2025
104 Bir dakikadan az
Londra'nın en yoğun havalimanı Heathrow, bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir kesinti yaşadı.
Londra'nın en yoğun havalimanı Heathrow, bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir kesinti yaşadı.
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İngiltere‘nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrası meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisi nedeniyle 21 Mart günü saat 23.59’a kadar hizmet veremeyecek.

Heathrow Havalimanı’nda geçici kapatma kararı

heathrow havalimani

Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yangının “önemli bir elektrik kesintisine” yol açtığı ve yolcu güvenliğinin sağlanabilmesi adına geçici kapatma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm yolcularımızdan bugün havalimanına gelmemelerini önemle rica ediyoruz” denildi.

Londra’nın batısında yaşanan yangın sonrası sadece havalimanı değil, çevredeki pek çok ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı. Olayın ardından İngiliz yetkililer bölgedeki enerji altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüz binlerce yolcunun etkilendiği bu beklenmedik gelişme sonrası çok sayıda sefer iptal edilirken, havayolu şirketleri yolcularla iletişime geçerek alternatif uçuşlar için bilgilendirme yapmaya başladı.

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NationalTurk FR21/03/2025
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