Mansur Yavaş; Anayasamıza Sahip Çıkmak İçin Buradayız

Mansur Yavaş Saraçhane de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100’den fazla kişinin gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protesto mitingde açıklamalarda bulundu.

İşte O Anlar;

Mansur Yavaş İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ikinci gününde CHP tarafından düzenlenen mitingde konuşarak demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı

Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık asla bırakmayacağız Bu ülkenin geleceğine iradelerine sahip çıkan vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum Hak yerini bulacak hukuk ve demokrasi kazanacak Bunu sizlerle birlikte yapacağız

Buraya tüm Türkiye olarak toplandık Anayasamıza sahip çıkmak için buradayız Milli iradenin üzerinde hiçbir şeyin olamayacağını söylemek için buradayız Bugün burada Ekrem İmamoğlu’nun hakkını savunmak İsmail Saymaz’ın gazeteciliğine devam etmesini sağlamak ve Atatürkçü teğmenlerimizin hakkının yenmemesi için buradayız

Bizler koltuk kavgası içinde değiliz Oylarımızla demokrasimize sahip çıkacağız Gerçek bir adalet bağımsız ve tarafsız bir yargıyla mümkündür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denendi ve olmadı Asla umutsuz olmayacağız Umutsuzluk kaybetmek demektir Ekrem Başkan da aramıza katılacak Buna inanın Türk milleti bunu daha önce yaptı.

Ülkemizi içinde bulunduğu girdaptan çıkaracağız Hukuksuzluklara karşı tüm muhalefet artık bir araya gelmeli Haksızlığa susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon Çarşamba sabah saatlerinde başladı İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine giden polis ekipleri aramaların ardından İBB Başkanı’nı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

Soruşturma Medya AŞ ihaleleri kent uzlaşısı ve terör bağlantıları iddiaları kapsamında yürütülüyor.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun diplomalarının iptal edilmesinden sadece bir gün sonra operasyon başlatıldı

İBB’ye yönelik soruşturmaların son iki aydır hız kazandığı biliniyordu.

Saraçhane’de düzenlenen mitingde CHP ve muhalefet partilerinden çok sayıda isim İmamoğlu’na destek açıklamaları yaparken Mansur Yavaş’ın konuşması protestoların ikinci gününe damgasını vurdu.