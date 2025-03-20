Osman Sınav hayatını kaybetti

Türk televizyon ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta yönetmenin vefatı, sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Sınav’ın vefat haberi, sahibi olduğu Sinegraf Film tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Yapılan paylaşımda, “Sanat hayatı boyunca Türk televizyon tarihine yön veren, yönettiği diziler ve sinema filmleriyle büyük izler bırakan duayen yapımcımız ve yönetmenimiz Osman Sınav’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

Osman Sınav Kimdir?

1956 yılında Burdur’da doğan Osman Sınav, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde aldığı eğitimle sanat hayatına ilk adımlarını attı. Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım Şirketi’ni kurarak sinema ve televizyon dünyasına adım attı.

Televizyon için “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Süper Baba”, “Hayat Bağları”, “Acı Hayat” ve “Kurtlar Vadisi” gibi unutulmaz dizilere imza atan Sınav, Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarını izleyiciyle buluşturdu.

Sinema dünyasında da önemli eserler bırakan usta yönetmenin imzasını taşıyan filmler arasında “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi”, “Gerilla”, “Pars: Kiraz Operasyonu”, “Uzun Hikaye” ve “Aşk Kırmızı” gibi yapımlar bulunuyor.

Türk televizyonculuğuna yön veren Sınav, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yönetmenliğin yanı sıra akademik dünyada da yer alan Sınav, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

Sanat Dünyası Yasta

Osman Sınav’ın vefatı sonrası birçok kurum ve sanatçıdan taziye mesajları geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Osman Sınav’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kültür ve sanat hayatımıza kazandırdığı unutulmaz eserlerle hafızalarda iz bırakan Sınav’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk sinemasına kattığı eserlerle hafızalara kazınan, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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