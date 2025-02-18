İngiltere’de LNG ithalatı yarıya düştü

Avrupa’nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı geçen yıl %19 düşerek pandemi döneminden bu yana en düşük seviyesine gerilerken, İngiltere’de ise bu düşüş %47’ye ulaştı. Ancak birçok hükümet, milyarlarca dolarlık yeni LNG ithalat terminalleri inşa etmeye devam ediyor.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa ülkeleri fosil yakıtları yenilenebilir enerji ile değiştirmeye çalışırken LNG ithalatında büyük bir düşüş yaşandı.

Bununla birlikte, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası hız kazanan yeni LNG ithalat altyapısına yapılan yatırımlar devam ediyor. Uzmanlar, bu projelerin tamamlanmasının ardından milyarlarca dolarlık tesislerin ilerleyen yıllarda atıl kalabileceği konusunda uyarıyor.

İngiltere’de LNG Talebi Rekor Düşüşte

Rapora göre, İngiltere geçen yıl LNG ithalatında en büyük düşüşü yaşayan ülke oldu. Ülkenin doğal gaz talebi tarihi bir düşüş yaşarken, LNG ithalatı 2022’ye kıyasla %47 oranında azaldı.

IEEFA’nın baş analistlerinden Ana Maria Jaller-Makarewicz, hükümetlerin gaz talebindeki eğilimleri dikkate almamasının aşırı yatırım riskini artıracağını ve enerji dönüşümünün hızlanmasıyla birlikte altyapının atıl kalmasına neden olabileceğini belirtti.

Avrupa’da LNG Kapasitesi Artıyor

Mevcut planlara göre Avrupa’nın LNG ithalat kapasitesi 2021 ile 2030 arasında %60 oranında artacak. Bu büyümeye en büyük katkıyı Almanya, Hollanda, Türkiye, İtalya, Fransa, Belçika, Yunanistan, Finlandiya, Polonya ve Hırvatistan sağlayacak.

Avrupa’nın Rusya’dan boru hattıyla gaz ithalatına olan bağımlılığı Ukrayna savaşının ardından sona ererken, ABD’den LNG ithalatına olan ilgi arttı. Geçen yıl Avrupa’ya ithal edilen LNG’nin neredeyse yarısı ABD’den geldi.

Buna rağmen, Avrupa Birliği’nin 2027’ye kadar Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı sona erdirme hedefi bulunmasına rağmen, Rusya’dan LNG ithalatı geçen yıl %18 arttı. Rapora göre, Avrupa’ya Rusya’dan ithal edilen LNG’nin üçte biri kısa vadeli spot piyasadan alındı ve uzun vadeli sözleşmelere bağlı olmadığı için öncelikli olarak kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Doğal Gaz Talebi Düşse de Boru Hattı İthalatı Arttı

Raporda, gaz tüketimini azaltmaya yönelik politikalar ve yeni yenilenebilir enerji projelerinin LNG ithalatındaki düşüşü tetiklediği belirtiliyor. Ancak, boru hattı ile yapılan doğal gaz ithalatı artarken, toplam gaz talebi büyük ölçüde sabit kaldı.

Jaller-Makarewicz, “AB’nin gaz talebini düşürme çabaları, kıtanın enerji güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadı. Ancak Avrupa’nın LNG piyasasındaki dalgalanmalara olan bağımlılığını azaltmak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor” dedi.

Enerji Dönüşümünde Yol Ayrımı

Rapor, hükümetlerin gaz altyapısına yaptığı büyük yatırımları yenilenebilir enerji geçişiyle uyumlu hale getirmesi gerektiğini vurguluyor. Mevcut eğilimler göz önüne alındığında, aşırı LNG altyapısı inşa edilmesi halinde milyarlarca dolarlık yatırımların gelecekte boşa gidebileceği uyarısı yapılıyor.

