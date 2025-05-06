Ahmed Şara, Fransa’ya gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Fransa’ya giderek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Elysee Sarayı’nda görüşecek. Bu ziyaret, Şara’nın Avrupa’daki ilk resmi teması olma özelliğini taşıyor. Fransız Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Suriye halkının barış ve demokrasi arzusuna verilen “tarihi bir destek” kapsamında gerçekleşeceği belirtildi.

Ahmed Şara’dan Fransa ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un görüşme sırasında, özgür, istikrarlı, egemen ve tüm topluluklara saygı duyan bir Suriye hedefini destekleyeceği kaydedildi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, bu temasın Fransa’nın Suriye halkıyla dayanışmasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Davet şubat ayında geldi

Macron, şubat ayında Ahmed Şara’yla telefonla görüşen ilk Avrupalı lider olmuş ve bu görüşmede kendisini Fransa’ya davet etmişti. Yarınki buluşma, bu davetin ardından gerçekleşecek ilk yüz yüze temas olacak.

Uluslararası toplumdan temkinli yaklaşım

Ahmed Şara, geçtiğimiz yılın sonunda Beşar Esad’ı devirerek iktidara geldi. Göreve geldikten sonra azınlık haklarına ve daha kapsayıcı bir yönetime dair taahhütlerde bulundu. Ancak son aylarda artan mezhepsel şiddet olayları, Şara’nın radikal gruplar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu yönündeki kaygıları artırdı.

Alevi topluluğuna yönelik saldırılar endişe yarattı

Mart ayında, çoğunluğu Beşar Esad’ın da mensubu olduğu Alevi azınlığa yönelik saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İnsan hakları grupları bu gelişmeleri “endişe verici” olarak değerlendirirken, yeni yönetimin güvenlik politikaları uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Yaptırımların kaldırılması masada

Ahmed Şara’nın Paris temaslarında gündeme getireceği başlıca konulardan biri de Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar olacak. Avrupa Birliği, şubat ayında enerji, ulaştırma ve bankacılık sektörlerindeki bazı yaptırımları askıya almıştı. Ancak çok sayıda ülke, reformlar ve temel haklara dair ilerleme sağlanmadan kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına karşı çıkıyor.

Esad rejiminin gölgesi halen hissediliyor

Ahmed Şara’nın devirdiği Beşar Esad, ülkeyi 20 yılı aşkın süre yönetti. Babası Hafız Esad’dan devraldığı iktidarını 13 yıl süren kanlı bir iç savaşın ortasında sürdüren Esad rejimi, savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle uluslararası mahkemelerin gündeminden hiç düşmedi.

