Hollanda erken seçime gidiyor!

Hollanda’da siyasi belirsizlik yerini seçim hazırlıklarına bıraktı. Aşırı sağcı Geert Wilders’ın partisi PVV’nin koalisyondan çekilmesiyle dağılan hükümetin ardından erken seçim kararı alındı. Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark, 29 Ekim 2025 tarihini resmen duyurdu.

Hollanda’da seçim tarihi belli oldu

İçişleri Bakanı Uitermark, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Seçimler 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak. Bu sürecin güvenli ve düzenli işlemesi için belediyeler ve tüm paydaşlarla hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sandıkta iki kutuplu yarış bekleniyor

Yapılan son anketler, seçimlerin Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın önderlik ettiği İşçi Partisi-Yeşil Sol ittifakı arasında başa baş geçeceğine işaret ediyor.

Koalisyonun sonu: Göç krizi çatlağı

3 Haziran Salı günü koalisyon hükümetini sarsan gelişme, Wilders’ın 10 maddelik göç planı oldu. Sığınmacı politikalarına dair önerilerinin kabul edilmemesini gerekçe gösteren Wilders, partisinin hükümetten çekildiğini açıkladı. Bu adımın hemen ardından Başbakan Dick Schoof kabinesiyle birlikte istifasını sundu.

Wilders’tan ordu ve sınır planı

Wilders’ın sunduğu göç planında orduyu sınır devriyesine çıkarmak, mülteci tesislerini kapatmak ve Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri göndermek gibi sert maddeler yer aldı. PVV lideri, bu planın koalisyon ortaklarınca desteklenmemesi halinde hükümette kalmayacaklarını net bir dille ifade etmişti.

Henüz bir yıl geçmeden dağılmıştı

Temmuz 2024’te kurulan koalisyon hükümeti, yalnızca bir yıl dayanabildi. Göç politikaları üzerinden yaşanan fikir ayrılıkları, ülkeyi yeniden seçime sürükledi.

