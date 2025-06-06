David Beckham’a şövalyelik yolu açılıyor!

David Beckham, kariyerini noktalamasının ardından sadece spor dünyasında değil, İngiltere kraliyet çevrelerinde de etkileyici bir figüre dönüştü. Buckingham Sarayı’ndan Highgrove Malikanesi’ne kadar birçok resmi etkinlikte boy gösteren Beckham, artık neredeyse kraliyet ailesinin bir parçası gibi.

Victoria Beckham detayı ve stil bağları

Geçtiğimiz ay Prenses Catherine’in, Victoria Beckham tasarımı bir elbiseyle kamuoyunun karşısına çıkması, Beckham ailesiyle kraliyet arasındaki bağın sadece protokolde değil, moda dünyasında da derinleştiğini gösterdi.

Beckham’ın ilgi alanları

Beckham, çevreye olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Geçen yıl Kral Charles’ın Gloucestershire’daki Highgrove arazisinde arıcılık üzerine fikir alışverişinde bulunan Beckham, doğaya olan sevgisini kraliyetle ortak bir zeminde buluşturdu. Kral’ın geleneksel zanaatları destekleyen vakfının elçisi olan Beckham, “Kırsal yaşamı keşfetmeye ve geleneksel becerileri öğrenmeye kişisel bir tutkuyla yaklaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sir Rod Stewart’ın öngörüsü gerçek olabilir

Kral’ın vakfı tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Beckham, Sir Rod Stewart’ın esprili bir şekilde “Şövalyelik yaklaşıyor” sözleriyle karşılanmıştı. Görünen o ki bu sözler, kısa süre içinde gerçeğe dönüşebilir.

Hayırseverlikte ilk tercih

Beckham, kraliyet ailesinin kamuoyundaki popülaritesini artırma çabalarında da önemli bir rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl Prens William tarafından yürütülen hava ambulansı kampanyasında 15 milyon sterlinlik bağışın toplanmasında öncü isimlerden biri olmuştu.

Unvanın zamanı mı geldi?

Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da “Sir David” unvanı gündemdeki yerini koruyor. Ancak bu durum, diğer spor dallarının temsilcileri arasında da tartışma yaratabilir. Özellikle 130 yıllık tarihinde hiç şövalyelik verilmeyen rugby ligi çevrelerinden tepkiler gelebileceği konuşuluyor.