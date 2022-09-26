Küba LGBT Devrimi yaşıyor – 1

Küba’da pazar günü eşcinsel evlilik ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasallaşması, taşıyıcı gebeliklere izin verilmesi ve biyolojik olmayan ebeveynlere daha fazla hak tanınması konusunda dönüm noktası niteliğinde bir referandum düzenlendi.

Küba LGBT Devrimi: Cinsiyetçi şiddetle mücadele önlemlerinde en başta olan ülkeler arasında

Küba Meclisi’nin onayladığı kapsamlı yasa, büyükanne ve büyükbabalar için torunlarla ilgili daha geniş haklara, yaşlıların korunmasına ve cinsiyetçi şiddetle mücadele önlemlerine de yer veriyor.

Küba’da son dönemde sesi yüksek çıkan Evanjelik Kilisesi gibi dini odakların Küba LGBT devrimini gerçekleştirmek isteyen önderlere sıkı muhalefet ettiği 400’den fazla maddeli yeni aile hukuku yasası için Küba’da nadiren gidilen referanduma başvuruldu.

16 yaşın üzerindeki 8 milyondan fazla Kübalı oy kullanmaya çağırıldı. Seçim yetkililerine göre, yaklaşık 6 milyon Kübalının sandığa gitmesiyle katılım yüzde 69’u buldu.

Miguel Díaz-Canel Bermudez’in 2018’de Küba Devlet Başkanı, 2021’de Küba Komünist Partisi Merkez Komite Birinci Sekreterliği görevine seçilmesi sonrası, komünist hükümetin desteklediği öneriyi tanıtmak için bu yılın başından beri 79 binden fazla mahalle toplantısı yapıldı. Küba Katolik ve Evanjelik kilise liderleri ise öneriye karşı çıktı.

Kampanyanın son haftasında hükümet, televizyon, radyo ve sosyal medyayı eşitlik yanlısı mesajlarla doldurdu. Devlet Başkanı Diaz-Canel de gösterişli reklam panoları, halk mitingleri ve tweetlerle Kübalıları ‘demokrasi lehine evet oyu vermeye’ çağırdı.

Küba LGBT ile ilgili politikalar son 20 yılda değişti

LGBT ile ilgili politikaların son 20 yılda değiştiği Küba’da hükümet, 2019’da eşcinsel evliliği ülkenin yeni anayasasına dahil etmeye çalışmıştı, ancak kiliselerin tepkisi üzerine geri adım atmıştı, bu kez referandum yoluna gitti.

Yeni yasanın en büyük destekçilerinden biri, LGBT hakları savunucusu Mariela Castro. Ulusal Seks Eğitimi Merkezi Direktörü Mariela Castro, eski Devlet Başkanı Raul Castro’nun kızı ve devrim lideri Fidel Castro’nun yeğeni.

Diaz-Canel, pazar günü oy atarken “Halkımızın çoğu yasa lehinde oy kullanacak, ancak yine de toplumumuzun bir bütün olarak anlamadığı konular var” dedi.

64 yaşındaki seyyar satıcı Miguel Alberto Galindo, lehte oy kullandığını söylerken “Eşcinsellerin herkesle aynı haklara sahip olmasının zamanı geldi” diye ekledi.

33 yaşındaki hırdavat dükkanı çalışanı Alejandro Rodriguez, aleyhte oy kullandığını belirtirken “Yasadaki bazı şeyler iyi ama diğerleri kötü. Eşcinsel çiftlere normal ailelerle aynı hakların verilmesini kabul edemem” diye konuştu.

Aralık 1958’de komünist devrimle ABD destekli Batista diktatörlüğünün yıkılmasını müteakip Ekim 1960’dan beri ABD’nin ağır yaptırımlarına maruz kalan Küba, koronavirüs pandemisi şartlarında ortaya çıkan hayat pahalılığı ve gıda-ilaç kıtlığının eşliğinde son 30 yılın en kötü ekonomik kriziyle boğuşuyor.

Küba LGBT devrimi nasıl gerçekleşti ?

Küba Devrimi tüm zamanların en büyük devrimlerinden biri. Fidel Castro, kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk ile beraber tüm zamanların en ileri görüşlü devrimcilerinden biri.

Küba’da LGBT hakları, gelişmekte olan bu inanılmaz hikayenin bir parçası konumunda.

Emmy ödüllü Jon Alpert’in yönetmenliğini yaptığı “Mariela Castro’nun Yürüyüşü: Küba’nın LGBT Devrimi” isimli yeni bir belgesel, Küba Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi (CENESEX) yöneticisi, Meclis üyesi ve Raùl Castro’nun kızı olan Mariela Castro’nun çalışmalarını detaylı bir şekilde inceliyor.

Fidel Castro: Eşcinsellere yönelik baskı, hor görü, aşağılama veya ayrımın her türlüsüne kesin olarak karşıyım

2010’da Fidel Castro, La Jornada ’ya verdiği röportajda, bu eylemlerin eşcinsellere karşı “büyük bir adaletsizlik” ve hata olduğunu mütevazı bir şekilde kabul etti. Daha önce 1992’de, “Eşcinsellere yönelik baskı, hor görü, aşağılama veya ayrımın her türlüsüne kesin olarak karşıyım. Bu, sadece saygı duyulması gereken doğal, insani bir eğilim,” demişti.

Fidel Castro’nun yeğeni Raul Castro’nun kızı olan Mariela Castro ve CENESEX’in yürüttüğü çalışma çığır açan nitelikle. Küba LGBT Devrimini güçlendiriyor ve sosyalizme yeni bir dayanak inşa ediyorlar.

CENESEX’in yöneticisi olarak, Mariela zor bir görev üstlendi. Raul Castro kızı ve Fidel’in ve yeğeni olarak eğitim ve örgütleme işini adım adım gerçekleştirdi.

Küba hükümeti, toplumun LGBT meselesindeki tavrını dönüştürmek için gereken zorlu çalışmalara öncelik tanıdı. ABD’deki kapitalist hükümetin hiç yapmayacağı kadar çok şey yaptılar.

Eşcinsellik Küba’da 1979’da suç olmaktan çıkarıldı. 2008’de Küba hükümeti, trans Kübalılara cinsiyet geçiş ameliyatını ücretsiz olarak sunmaya başladı. Artık her yıl mayıs ayında, Havana’da “Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” düzenleniyor ve LGBT aktivistleri cinsel çeşitliliği teşvik etmek için kırsal alanları ziyaret ediyor.

Hükümet, yapılan hataların, Komünist Parti üyeleri tarafından yapılanlar da dahil, belgeselde gösterilmesine izin verdi. Bu, Küba’da ifade özgürlüğü olmadığı yönündeki miti yalanlıyor.

ABD’de kol gezen trans cinayetleri Küba’da sıfır

Küba’da işler mükemmel değil, Küba bir cennet değil. Ama ABD’de kol gezen trans cinayetleri Küba’da sıfır.

Küba LGBT devrimi yolunda ilerleme gerçekleştirirken, ABD’de artık eşcinsellere “onarım terapisi” uygulanmasını savunan bir başkan yardımcısı ve “kadın avcısı” olduğu bilinen bir devlet başkanı olduğundan, LGBT toplumunun hak kayıplarıyla yüzleşmesi oldukça olası.

Küba’da 57 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir gelişme kaydedildi. Ancak Kübalı LGBT’liler özgürleşmesindeki ilk adımları 1959’da devrimin zaferiyle ve 1961’de Fidel Küba’yı sosyalist bir toplum olarak ilan ettiğinde atıldı.

Bu adımlar sayesinde, Kübalı LGBT’ler ve tüm toplum, gerçek bir özgürlük için çıkılması gereken uzun yürüyüşlerine başlayabildiler.

Küba’da LGBT Devriminin öncüsü Mariela Castro

Marieta Castro’nun ısrarıyla LGBT haklarının tanınmasında geç başlamış olsa da, bu arada, Küba hükümeti bu nüfus için tarihi onarım arayışında diğer birçok piyasa ekonomisi ülkesinden daha fazla ilerlemiştir.

Küba LGBT devrimi, örneğin transseksüel bir parlamenterin varlığını yıllıklarına kaydettirmiş olabilir ve tek hükümet lideri olan merhum Fidel’in 2000’lerde Devrim’in ilk yıllarında yaşanan homofobik zulümler için alenen özür dilemesine sahip olmaktan gurur duyabilir.

Küba LGBT Devriminin öncüsü olan Mariela Castro Espin 27 Temmuz 1962, Havana doğumludur. Kübalı LGBT hakları savuncusu ve Küba Ulusal Cinsellik Eğitimi Merkezi’nin müdürü. Küba devlet başkanı Raul Castro’nun kızı, eski devlet başkanı Fidel Castro’nun yeğenidir. Mariela Castro, evli ve iki çocuk sahibidir.

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