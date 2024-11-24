Gelişmiş ülkelerden iklim krizine karşı 300 milyar dolarlık destek

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen COP29 İklim Zirvesi, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler için 300 milyar dolarlık bir finansman sağlama taahhüdüyle sonuçlandı. Ancak zirve, 33 saat gecikmeli tamamlandı ve az gelişmiş ülkelerin taleplerini karşılamadığı için büyük tepki aldı.

Fosil yakıt kullanımı tartışması ertelendi

Zirvede, fosil yakıtlardan uzaklaşma hedeflerinin güçlendirilmesi beklenirken, bu konuda herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Anlaşma, bu kritik kararları bir sonraki zirveye, 2025 yılına bıraktı. Petrol ve gaz ihracatına dayalı ekonomilere sahip ülkeler, bu metinlere şiddetle karşı çıktı. Suudi Arabistan temsilcisi Albara Tawfiq, “Arap Grubu olarak belirli sektörleri hedef alan hiçbir metni kabul etmeyeceğiz” diyerek direnişi açıkça ifade etti.

Küçük ada devletlerinden çarpıcı tepki

İklim değişikliğinden en çok etkilenen küçük ada devletleri, zirve sırasında protesto amacıyla görüşmeleri terk etti. Alliance of Small Island States Başkanı Cedric Schuster, “Adalarımız batıyor! Halkımıza bu kadar yetersiz bir anlaşmayı nasıl açıklayacağız?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Anlaşma yetersiz ama önemli

Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede 2035 yılına kadar 1.3 trilyon dolarlık fon gerektiğini öngörüyor. Ayrıca, ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlaması için ayrılan fonun üç katına çıkarılması taahhüt edildi. Ancak Hindistan gibi ülkeler, 300 milyar dolarlık bütçeyi yeterli bulmadı. Hindistan temsilcisi Leela Nandan, “Bu hedef, ülkemizin hayatta kalması için gerekli iklim eylemlerine katkı sağlamayacak” dedi.

Zirveye ev sahibi olan Azerbaycan’ın çelişkisi

Zirvenin ev sahibi Azerbaycan, önümüzdeki on yıl içinde doğal gaz üretimini üçte bir oranında artırmayı hedeflediğini duyurdu. Bu durum, ülkenin ev sahipliği yapmasının tartışmalı bir tercih olduğunu gösterdi.

COP30 Brezilya’da umut olacak mı?

Bir sonraki COP30 zirvesi, Brezilya’nın Belém kentinde gerçekleştirilecek. Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın Amazon Ormanları’ndaki ormansızlaşmayı azaltma çabaları, küresel iklim mücadelesi için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

COP29’da sağlanan kısmi ilerleme, uluslararası toplumun iş birliğine devam etme isteğini yansıtıyor. Ancak zirveden çıkan sonuçlar, iklim kriziyle mücadelede hala yeterince etkili ve kararlı adımlar atılamadığını ortaya koyuyor.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Comedian” adlı eseri, New York’taki Sotheby’s müzayedesinde 6,2 milyon dolara alıcı buldu. Kripto para girişimcisi Justin Sun, eserin sanat ve kripto toplulukları arasındaki bağı temsil ettiğini söyledi.

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezindeki yoğun nüfuslu Basta bölgesinde bir yerleşim binasını hedef aldı.