Trump’ın dev paketi Senato’yu ikiye böldü: Vergi indirimi geçecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimleri, sosyal harcama kesintileri ve sınır güvenliği için ödenekleri içeren kapsamlı yasa paketi, Senato’da geceli gündüzlü tartışmalara yol açtı. Cumhuriyetçilerin kendi içindeki görüş ayrılıkları ve Demokratların sert direnişi nedeniyle oylama pazartesi gününe ertelendi. Gözler, Trump’ın “Baştan sona harika bir yasa” dediği 940 sayfalık tasarının akıbetine çevrildi.

Tillis geri adım attı, aday olmayacak

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Medicaid (yoksul sağlık sigortası) kesintilerine karşı çıktığı için Trump’ın hedefi oldu. Trump, Tillis’i Kuzey Karolina halkına ihanetle suçladı. Tillis ise yaptığı açıklamada 2026’da yeniden aday olmayacağını duyurdu.

CBO: 11,8 milyon kişi sigortasız kalabilir

Kongre’nin bağımsız Bütçe Ofisi (CBO), tasarının yasalaşması durumunda 2034 yılına kadar 11,8 milyon kişinin sağlık sigortasını kaybedeceğini, bütçe açığının ise 10 yıl içinde 3,3 trilyon dolar artacağını açıkladı.

Trump’tan uyarı: Çok abartmayın!

Bazı muhafazakâr Cumhuriyetçiler, sağlık ve gıda yardımlarında daha da derin kesintiler istiyor. Trump ise bu tutuma sosyal medya hesabından “Çok ileri gitmeyin, tekrar seçilmeniz gerekiyor” sözleriyle karşılık verdi.

Demokratlar okuma maratonuyla engel oluyor

Demokratlar, tasarıyı engelleyemeyeceklerini bilseler de süreci yavaşlatmak için ellerinden geleni yapıyor. 940 sayfalık tasarının tamamının okunması 16 saat sürdü. Ardından konuşma sırası alan Demokrat senatörler, sert eleştiriler yöneltti.

Senatör Bernie Sanders: “Aç çocukların tabağından yemek alıp Bezos’a vergi indirimi sunuyorsunuz.”

Senatör Patty Murray: “Bu sihirli matematik seçmene anlatılamaz. Gerçekler ortada.”

Pakette neler var?

Yaklaşık 4 trilyon dolarlık vergi indirimi,

Rüzgar ve güneş enerjisine ayrılan teşviklerde büyük kesinti,

Medicaid ve gıda yardımlarında 1,2 trilyon dolarlık tasarruf,

Sınır güvenliği ve kitlesel sınır dışı uygulamaları için 350 milyar dolar ek bütçe,

Bahşişlerden vergi alınmaması gibi yeni düzenlemeler.

Senatodaki dengeler kırılgan

Senato’da Cumhuriyetçilerin 53-47’lik üstünlüğü bulunuyor. Ancak sadece üç fire dahi, paketin geçmesini riske sokuyor. Hafta sonu boyunca kritik isimler Senato koridorlarında ikna edilmeye çalışıldı.

Sıradaki aşama

Eğer Senato tasarıyı onaylarsa, metin Temsilciler Meclisi’ne dönecek. Meclis Başkanı Mike Johnson, milletvekillerini bu hafta başkentte hazır bulunmaları için uyardı.

