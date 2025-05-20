İngiltere’den İsrail’e tepki! Müzakereler askıya alındı

Gazze’de yaşanan insanlık dramına tepkiler artarken İngiltere’den dikkat çeken bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yeni bir serbest ticaret anlaşması için sürdürülen müzakerelerin askıya alındığını açıkladı. Parlamento’da yaptığı konuşmada, İsrail’in saldırılarını “giderek kötüleşen bir durum” olarak nitelendiren Lammy, bu gelişmenin İngiliz halkının değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Müzakereler resmen durduruldu

Bakan Lammy, “Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, ikili ilişkimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir” ifadelerini kullandı. Bu nedenle serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin durdurulduğunu açıklayan Lammy, kararın İsrail büyükelçisine de resmen iletileceğini söyledi.

İsrail halkına mesaj: Ortak değerlere dayalı dostluk istiyoruz

İsrail halkına da doğrudan seslenen Lammy, “Sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz” dedi. İran’dan gelen tehditlere, terörizme ve antisemitizme karşı İsrail’in yanında olduklarını dile getiren Lammy, Gazze’de yürütülen savaşın şeklinin iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini belirtti.

“İsrail hükümeti daha fazlasını beklemeli”

Lammy, “İsrail bu askeri saldırıyı tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız” sözleriyle İsrail hükümetine açık bir uyarıda bulundu.

