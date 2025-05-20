Ahmet Minguzzi’yi öldüren bıçakta takipsizlik!

Kamera kaydı bulunamadı

24 Ocak 2025 ‘te İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi‘nin bıçaklanarak öldürülmesi konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili olarak “Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesine ilişkin faillerin evladımıza yönelik ilk eylemi gerçekleştirdiği ve sözlü tartışmanın yaşandığı iddia edilen yer olan Kadıköy Bit Pazarının üstündeki parka ait kamera kayıtlarının zamanaşımına uğraması nedeniyle silindiği ve olay gününe ilişkin parka ait herhangi bir kayıt bulunmadığına ilişkin cevabi yazı bugün dosyaya eklenmiştir. Böylesine önemli bir yargılamada olay olduktan hemen sonra el konulması ve celp edilmesi gereken kamera kayıtlarının bizim başvurumuz neticesinde mahkemece celbine karar verilmesi ve silindiğinin söylenmesi, cinayetin en önemli delili olan bu kayıtların ortada olmaması hukuken ve fiilen kabul edilemez bir durumdur. Yine cinayetin işlendiği, Ahmetimizin canice katledildiği 10,3 cm uzunluğundaki sivri uçlu bıçağın 6136 sayılı yasanın 4. Maddesinde belirtilen yasak niteliğini haiz bıçaklardan olmadığı İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün Uzmanlık Raporu ile tespit edilmiş olup; buna istinaden Sayın Başsavcılık tarafından “Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma” suçu yönünden KYOK verilmiştir. Bu karar da kabul edilemez mahiyettedir. Ahmet evladımızın canice katledilmesinde kullanılan bıçak 6136 sayılı Kanunun 4. Maddesi kapsamındaki yasak bıçaklardan değilse hangi bıçak bu kapsamda olacaktır??? Bu durum tam bir hukuk garabetidir. Geldiğimiz aşamada bu kanunun ihtiyaçları karşılamadığı ortadadır. Mezkur karara karşı da tarafımızca her türlü hukuki yola başvurulacaktır. Gereği kamuoyunun bilgisine sunulur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir araya gelmişti. Görüşmeye Adalet Bakanı da katılmış ve olay sonrası yürütülen hukuki süreç detaylı şekilde ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Minguzzi’ye rahmet dileyerek ailesine sabır temennisinde bulunmuştu. Adalet sürecinin yakından takip edileceğini belirten Erdoğan, benzer olayların önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti.