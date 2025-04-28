Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kötüleşti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli’deki özel bir hastanede yaklaşık 12 saat süren bir ameliyat geçiren ve 13 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder‘in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir yazılı açıklama yapıldı.

Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Önder’in sağlık durumunun kötüleştiği ve hayati riskin arttığı vurgulandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” denildi.