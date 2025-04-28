Ekrem İmamoğlu’nun jammer savunmasına Emniyet’ten yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir otelde güvenlik kameralarının kapatıldığı toplantıdan iki valizle ayrıldığı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelikı , valizlerde jammer cihazı bulunduğunu ve güvenlik sebebiyle kameraların kapatıldığını savundu. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada belediye başkanlarının jammer kullanma yetkisinin bulunmadığını ve bu durumun suç teşkil ettiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Açıklaması Şu Şekilde:

“27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.

Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Jammer kullanımı yetki alanı dışında

Emniyet’in açıklamasına göre, jammer cihazları yalnızca kanunda belirtilen sınırlı kurumlar tarafından kullanılabiliyor. Belediye başkanlarının bu yetkiye sahip olmadığı ve frekans kesici cihazların izinsiz kullanımının suç teşkil ettiği vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu‘nun toplantı sırasında kameraların kapatılması ve valizle çıkışı konusundaki tartışmalar devam ederken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması süreci yeni bir boyuta taşıdı.

