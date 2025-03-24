İspanya’da felaket: Tarihi köprü yıkıldı, şehirler tahliye ediliyor

İspanya, Martinho adı verilen fırtınayla birlikte tarihinin en yıkıcı Mart aylarından birini yaşıyor. Ülkenin merkezi ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağışlar, nehir taşkınlarına ve büyük çaplı sellere neden oldu. Madrid başta olmak üzere pek çok şehirde acil durum ilan edilirken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

İspanya Talavera’da 15. yüzyıldan kalma köprü yıkıldı

Fırtınanın en dramatik etkisi Talavera de la Reina’da yaşandı. Tajo Nehri üzerindeki, Roma dönemine dayanan temeller üzerine inşa edilmiş 15. yüzyıl köprüsü, yoğun su baskısına dayanamayarak kısmen yıkıldı. Talavera Belediye Başkanı José Julián Gregorio yaşananları, “Das ist ein schrecklicher Tag in der Geschichte Talaveras” (Talavera tarihinde korkunç bir gün) sözleriyle yorumladı.

Madrid ve Ávila’da altyapı çöktü

Madrid’de Manzanares Nehri’nin taşması sonucu birçok yol trafiğe kapatıldı, bazı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirildi. Ávila kentinde ise Adaja ve Chico nehirlerinin taşması sonucu büyük çaplı sel baskınları yaşandı. Şehir altyapısı ciddi şekilde zarar gördü.

Escalona’da 100 kişi tahliye edildi

Başkent Madrid’in güneybatısındaki Escalona kasabasında Alberche Nehri, son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yetkililer yaklaşık 100 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Komşu bölgelerdeki barajlarda ise su seviyesi kritik düzeye ulaşmış durumda.

Tarragona’da kar, selleri şiddetlendirdi

22 Mart’ta Tarragona bölgesine yağan yoğun kar, ertesi gün yağan sağanakla birleşince ani erimeler yaşandı. Eriyen kar suları ve yeni yağışlar birleşince, taşkın riski daha da arttı. Bu durum, sellerin etkisini katladı.

Geçmiş felaketler hatırlandı

Beş ay önce Valencia’da 230 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından yaşanan bu yeni kriz, halkı ve yetkilileri alarma geçirdi. İspanya‘da kriz yönetimi protokolleri yeniden sorgulanmaya başladı.

Mart ayının en yağışlı dönemi

Meteorologlara göre Mart 2025, İspanya tarihinin en yağışlı mart ayı olarak kayıtlara geçebilir. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış, kar ve dolayısıyla yeni sel tehlikeleri beklendiğini belirtiyor.

İklim krizi uyarısı: Hazırlıksızız

Uzmanlar, sıklaşan ve şiddetlenen bu tür fırtınaların iklim değişikliğinin açık bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor. Martinho fırtınası sadece İspanya’da değil, Akdeniz genelinde de etkisini gösterdi. Kuzey İspanya’da ytalya da aynı hafta yoğun yağışlar ve sellerle mücadele etti.

Yeni bir dönüm noktası mı?

Martinho’nun yol açtığı hasar, İspanya’da iklim dayanıklılığı ve afet yönetimi konusunda ciddi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Tarihi yapılar, altyapı, halk sağlığı ve acil müdahale sistemleri bu süreçte en çok sorgulanan konular arasında yer aldı.

