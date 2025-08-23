İspanya’daki tarihi yangınlar kontrol altına alınıyor

İspanya’nın kuzey ve batısında etkili olan yangınlarda şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetti. Avrupa Orman Yangın Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, sadece son iki haftada ülke genelinde 403 bin hektarlık alan kül oldu. Bu rakam, yangın istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 2006’dan bu yana en yüksek seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti.

İspanya’da yangından en çok etkilenen bölgeler

Yangınlardan en ağır darbeyi Castile ve Leon, Extremadura ve Galiçya bölgeleri aldı. Sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı uzun süreli sıcak hava dalgaları ve kuvvetli rüzgarlar alevlerin kontrolünü zorlaştırdı. Özellikle kırsaldan göç, yaşlanan nüfus ve azalan hayvancılık faaliyetleri nedeniyle ormanların bakımsız kalması yangınların hızla büyümesine yol açtı.

“Durum daha iyiye gidiyor”

İspanya Sivil Koruma ve Acil Durumlar Başkanı Virginia Barcones, devlet televizyonu TVE’ye yaptığı açıklamada, “Yangınlar azaldı ve sona çok yaklaştık. Ama kalanlar hâlâ tehlikeli, tamamen bitirmek için son bir çabaya ihtiyacımız var” dedi. Hala 18 aktif yangın olduğunu söyleyen Barcones, özellikle Iguena’daki yangının endişe verici olduğunu vurguladı.

Köylüler evlerine dönmeye başladı

Güvenlik nedeniyle boşaltılan birçok köyde tahliyeler sürse de bazı bölgelerde vatandaşların evlerine dönmesine izin verildi. Yangınlarla mücadeleye diğer Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ekipler de destek verdi.

Siyasi tartışmalar alevlendi

Felaket, ülkede siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefetteki Halk Partisi (PP), Başbakan Pedro Sanchez’i yangınlardan en çok etkilenen bölgelerde yardım ulaştırmakta yavaş davranmakla suçladı. Hükümet ise PP’nin yıllardır bu bölgelerde kamu hizmetlerini ve iklim değişikliği önlemlerini ihmal ettiğini savundu.

İklim krizi uyarısı

Bilim insanları, iklim krizinin daha uzun, daha yoğun ve daha sık sıcak hava dalgalarına neden olduğuna dikkat çekiyor. Düşük nem ve kuruyan bitki örtüsü yangınların hem başlamasını hem de yayılmasını kolaylaştırıyor.

