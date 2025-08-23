Manchester City’ye Tottenham kâbusu

Manchester City’nin belalısı Tottenham

İngiltere Premier Lig‘de Manchester City, Tottenham’ı ağırladı. 35. dakikada ani gelişen Tottenham atağında sağdan hareketlenen Richarlison’un kaleye paralel yerden pasını Brennan Johnson topu ağlara gönderdi. Önce ofsayt kararı çıkarken VAR incelemesinin ardından hakem Peter Bankes, santrayı gösterdi: 0-1. Maçın 45+2. dakikasında kaleci Trafford oyunu başlatırken hatalı pas yapınca oluşan karambolde Palhinha yerden sert bir vuruşla durumu 2-0’a taşıdı. Böylece Manchester City geçen sezon 4-0’ın ardından bir kez daha Tottenham’a evinde kaybetti. Tottenham bu sonuçla lige ikide iki ile başlamış oldu.

0-2

MANCHESTER CİTY-TOTTENHAM

STAT: Etihad

HAKEMLER: Peter Bankes, Edward Smart, Blake Antrobus, Andy Madley (VAR)

GOLLER: Johnson (Dk. 35), Palhinha (Dk. 45+2)

SARI KARTLAR: Gonzalez / Johnson, Romero, Richarlison, Porro

MANCHESTER CİTY: Trafford – Lewis, Stones, Dias, Ait Nouri (Dk. 23 Ake) – Gonzalez (Dk. 75 Rodri) – Bobb (Dk. 75 Foden), Cherki (Dk. 54 Bernardo Silva), Reijnders, Marmoush (Dk. 54 Doku) – Haaland

TOTTENHAM: Vicario – Porro, Romero, Ven, Spence – Sarr, Palhinha (Dk. 90+2 Danso), Bentancur – Kudus (Dk. 86 Bergvall), Richarlison (Dk. 78 Solanke), Johnson (Dk. 78 Odobert)